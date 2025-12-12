Трамп: Свима у Украјини се свидио мировни план, осим Зеленском

Извор:
РТ Балкан
12.12.2025
13:09
Амерички предсједник Доналд Трамп истиче да украјински народ подржава његов мировни приједлог, који је Владимир Зеленски одбио.
Трамп је раније рекао да лидер кијевског режима "губи" територију и позвао га да одржи изборе, пошто му је петогодишњи председнички мандат истекао у мају 2024. године.
Обраћајући се новинарима у Бијелој кући у четвртак, Трамп је рекао да је мислио да су САД "веома близу" у посредовању у постизању споразума између Русије и Украјине.
"У ствари, осим Зеленског, његовом народу се допала концепција споразума", рекао је Трамп.
То је споразум који би зауставио убијање хиљада људи сваког мјесеца, додао је предсједник САД, а преноси РТ интернешнел.
Трамп је сугерисао да још увек нема споразума о територијама, јер према његовим ријечима "то није најлакша ствар за рјешавање", преноси РТ Балкан.
