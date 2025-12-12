Logo
Трамп: Свима у Украјини се свидио мировни план, осим Зеленском

Извор:

РТ Балкан

12.12.2025

13:09

Трамп: Свима у Украјини се свидио мировни план, осим Зеленском

Амерички предсједник Доналд Трамп истиче да украјински народ подржава његов мировни приједлог, који је Владимир Зеленски одбио.

Трамп је раније рекао да лидер кијевског режима "губи" територију и позвао га да одржи изборе, пошто му је петогодишњи председнички мандат истекао у мају 2024. године.

Обраћајући се новинарима у Бијелој кући у четвртак, Трамп је рекао да је мислио да су САД "веома близу" у посредовању у постизању споразума између Русије и Украјине.

erdogan putin

Свијет

Путин и Ердоган упозорили: Запљена руских актива сломила би међународни финансијски систем

"У ствари, осим Зеленског, његовом народу се допала концепција споразума", рекао је Трамп.

То је споразум који би зауставио убијање хиљада људи сваког мјесеца, додао је предсједник САД, а преноси РТ интернешнел.

Трамп је сугерисао да још увек нема споразума о територијама, јер према његовим ријечима "то није најлакша ствар за рјешавање", преноси РТ Балкан.

Владимир Зеленски

Доналд Трамп

