Пијан бацио двије мачке кроз прозор, животиње нису преживјеле

Извор:

Ало

12.12.2025

12:43

Фото: Ron Lach/Pexels

Тридесетчетворогодишњи мушкарац је приведен у Одинцову након што је, док је био пијан, бацио двије мачке и друге ствари кроз прозор свог стана у улици Тријумфалнаја, саопштила је прес служба Главне управе за Московску област.

Полицијски службеници су мушкарца одвели у станицу на испитивање. Полиција тренутно истражује околности инцидента.

Србија

Продаје двије куће и воћњак за 20.000 КМ

На основу налаза истраге, биће донијета одлука у складу са законом, преноси Ало.

Таг:

mačke

