Пијан бацио двије мачке кроз прозор, животиње нису преживјеле

12.12.2025
12:43
Тридесетчетворогодишњи мушкарац је приведен у Одинцову након што је, док је био пијан, бацио двије мачке и друге ствари кроз прозор свог стана у улици Тријумфалнаја, саопштила је прес служба Главне управе за Московску област.
Полицијски службеници су мушкарца одвели у станицу на испитивање. Полиција тренутно истражује околности инцидента.
На основу налаза истраге, биће донијета одлука у складу са законом, преноси Ало.
