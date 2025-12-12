Logo
Огласио се МУП Српске: Нема разлога за узнемиреност

Извор:

АТВ

12.12.2025

12:36

Коментари:

0
МУП Републике Српске, полиција, грб
Фото: АТВ

Министарство унутрашњих послова Републике Српске обавјештава грађане да ће дана, 12/13. децембара од 20 часова до завршетка активности реализовати тактичку вјежбу на подручју Приједора.

Центар за обуку МУП-а организује вјежбу за полицијске службенике на подручју планине Козара - планинарски дом Превија.

Не постоји никаква опасност за случајне пролазнике или оне које живе у близини поменуте локације и нема разлога за узнемиреност.

Тагови:

Приједор

МУП Републике Српске

