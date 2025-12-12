Огласио се МУП Српске: Нема разлога за узнемиреност

Извор:
АТВ
12.12.2025
12:36
Коментари:0
Министарство унутрашњих послова Републике Српске обавјештава грађане да ће дана, 12/13. децембара од 20 часова до завршетка активности реализовати тактичку вјежбу на подручју Приједора.
Центар за обуку МУП-а организује вјежбу за полицијске службенике на подручју планине Козара - планинарски дом Превија.
Не постоји никаква опасност за случајне пролазнике или оне које живе у близини поменуте локације и нема разлога за узнемиреност.
Најновије
Најчитаније
17
19
17
14
17
12
17
06
16
58
Тренутно на програму