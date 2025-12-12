Logo
Отказан још један концерт Аце Лукаса у Српској

Стеван Лулић

12.12.2025

11:16

2
Након што му је у четвртак, 11. децембра, отказан концерт у бањалучком Клубу 17, Аца Лукас је добио још једну одбијеницу у Републици Српској.

Наиме, с обзиром да је поменути концерт био заказан за 29. децембар, након отказивања он је за тај датум резервисао наступ у невесињској кафани "Једно мјесто".

Ипак, данас стижу информације да је и тај концерт отказан.

На званичној Инстаграм страници поменуте кафане објављен је стори на којем преко најаве концерта сада пише само "ОТКАЗАНО".

Клуб 17 отказао концерт

Након што се Аца Лукас похвалио како је распродао све улазнице за концерт у Бањалуци, Клуб 17, у којем је наступ требало да буде одржан, саопштио је да је исти отказан.

Отказан концерт Аце Лукаса у Невесињу

Концерт је био заказан за 29. децембар.

"Отказујемо концерт Аце Лукаса који је био најављен у склопу нашег новогодишњег програма", навели су на својој Инстаграм страници.

Додали су да ће свим гостима који су купили улазнице новац бити враћен.

Полиција Србија

Хроника

Откривено шта је експлодирало у кући: Познат идентитет страдалог мушкарца

"Начин и процедуру рефундације објавићемо у току дана на нашим званичним каналима комуникације. Сав остали најављени новогодишњи програм одржаће се према плану и у најављеним терминима, те све постојеће резервације за те датуме остају важеће", истакли су из Клуба 17.

И Јахорина отказала наступ

Олимпијски центар "Јахорина" саопштио је 30. новембра да ће концерт Аце Лукаса, планиран за 12. децембар у оквиру Ски Опенинг догађаја, бити отказан, а да ће купљене карте важити за другог извођача, без потребе за замјеном.

Из Олимпијског центра су појаснили да је разлог за отказивање концерта фотографија на којој се Лукас налази у друштву Насера Орића, која је изазвала забринутост и узнемирење јавности у Републици Српској.

полиција-Република Српска-лисице

Хроника

Ухапшен Бањалучанин: Уходио жену и пријетио јој смрћу

"О новом извођачу који ће наступити умјесто најављеног, јавност ће бити благовремено обавјештена, док ће сви остали програми у оквиру Ски Опенинг догађаја бити реализовани према плану", наведено је у саопштењу.

Фотографија са Насером Орићем

Друштвеним мрежама прије десетак дана проширила се фотографија на којој пјевач Аца Лукас сједи за столом са Насером Орићем, бившим командантом муслиманских снага у Сребреници, оптуженог за бројне злочине над Србима.

На вечери, насмијани, позирали су у друштву још једног пјевача, Шерифа Коњевића, и још једне оосбе.

Након фотографије услиједиле су бројне реакције, а сам Лукас је изјавио да није познавао особу с којом је сједио.

