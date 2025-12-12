Logo
Large banner

Још једна општина у Српској на корак до статуса града

12.12.2025

09:34

Коментари:

0
Још једна општина у Српској на корак до статуса града
Фото: Википедија

Начелник општине Фоча Милан Вукадиновић истакнуо је, поводом најављених измјена Закона о локалној самоуправи Републике Српске, како Фоча по свему заслужује статус града јер је средиште регије те би јој таква промјена донијела бројне користи.

"Сједиште смо културе, привреде, туризма и свега осталог у Старој Херцеговини. Имамо и нови елемент – више од 2.600 студената који студирају у Фочи. Када тај критеријум ставимо у однос с бројем становника, мислим да је ријеч о великој посебности која Фочу сврстава у позицију универзитетског града", рекао је Вукадиновић.

Навео је како би добивање статуса града Фочи донијело многе добробити, међу којима и већи прорачун те долазак бројних институција које се тренутачно налазе у другим општине регије.

"Статус града на сваки ће начин олакшати живот нашим становницима и ја ћу се, у сарадњи с народним послаником Ненадом Лаловићем и институцијама Републике Српске, залагати да што прије постанемо град, јер нам то припада", нагласио је Вукадиновић.

lidl

Економија

Лидл завршио још један објекат у БиХ

Влада Републике Српске је на јучерашњој је посебној сједници, по хитном поступку, усвојила Приједлог закона о измјени Закона о локалној самоуправи. Ако га потврди Народна скупштина Републике Српске, закон ће омогућити општина са већим бројем студената да аплицирају за промјену статуса у град.

Разлог за доношење измјена, наводе из Владе, произлази из потребе да се, уз постојеће увјете, пропишу и додатни – како би општине које најмање десет година имају пет студијских програма, више од 2.000 студената те богату културно-историјску баштину, могле поднијети захтјев за стицање статуса града у законом прописаној процедури, преноси Бљесак.

У Фочи дјелују два факултета Свеучилишта у Источном Сарајеву.

Подијели:

Тагови:

Фоча

opština

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Катастрофа у Бањалуци: Ваздух је опасан, најгори у БиХ

Градови и општине

Катастрофа у Бањалуци: Ваздух је опасан, најгори у БиХ

13 ч

0
Невенка Максимовић

Градови и општине

Полиција трага за Невенком Максимовић: Упућен апел грађанима

21 ч

0
bolest, zaraza, bolnica

Градови и општине

Пореска управа направила проблем болници: Нема лијекова ни плата

21 ч

0
Инспекторат: Мјере безбједности у мркоњићкој школи нису предузете на вријеме

Градови и општине

Инспекторат: Мјере безбједности у мркоњићкој школи нису предузете на вријеме

23 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

25

Шеранић: Загађење ваздуха ставља грађане под ризик и ствара притисак на здравствени систем

12

22

Изаберите прави маникир за празнике: Безброј начина да ваши нокти заблистају

12

20

Вирус "супергрипа" регистрован и у Румунији

12

09

Док цијене кафе дивљају, еспресо се овдје може попити за марку

12

06

Огласио се директор ''Евровизије'' након одлуке пет земаља да напусте такмичење

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner