Још једна општина у Српској на корак до статуса града

Начелник општине Фоча Милан Вукадиновић истакнуо је, поводом најављених измјена Закона о локалној самоуправи Републике Српске, како Фоча по свему заслужује статус града јер је средиште регије те би јој таква промјена донијела бројне користи.
"Сједиште смо културе, привреде, туризма и свега осталог у Старој Херцеговини. Имамо и нови елемент – више од 2.600 студената који студирају у Фочи. Када тај критеријум ставимо у однос с бројем становника, мислим да је ријеч о великој посебности која Фочу сврстава у позицију универзитетског града", рекао је Вукадиновић.
Навео је како би добивање статуса града Фочи донијело многе добробити, међу којима и већи прорачун те долазак бројних институција које се тренутачно налазе у другим општине регије.
"Статус града на сваки ће начин олакшати живот нашим становницима и ја ћу се, у сарадњи с народним послаником Ненадом Лаловићем и институцијама Републике Српске, залагати да што прије постанемо град, јер нам то припада", нагласио је Вукадиновић.
Влада Републике Српске је на јучерашњој је посебној сједници, по хитном поступку, усвојила Приједлог закона о измјени Закона о локалној самоуправи. Ако га потврди Народна скупштина Републике Српске, закон ће омогућити општина са већим бројем студената да аплицирају за промјену статуса у град.
Разлог за доношење измјена, наводе из Владе, произлази из потребе да се, уз постојеће увјете, пропишу и додатни – како би општине које најмање десет година имају пет студијских програма, више од 2.000 студената те богату културно-историјску баштину, могле поднијети захтјев за стицање статуса града у законом прописаној процедури, преноси Бљесак.
У Фочи дјелују два факултета Свеучилишта у Источном Сарајеву.
Тренутно на програму