Инспекторат: Мјере безбједности у мркоњићкој школи нису предузете на вријеме

11.12.2025

12:55

Инспекторат: Мјере безбједности у мркоњићкој школи нису предузете на вријеме
Мјере безбједности у ОШ "Иван Горан Ковачић" у Мркоњић Граду нису предузете на вријеме. Према предоченој документацији, директор школе, одјељењске старјешине и стручна служба нису благовремено покренули поступак утврђивања одговорности ученика, као ни заштиту ученика од насиља, саопштено је то из Инспектората Републике Српске.

У саопштењу је наведено да ће републичка просвјетна инспекција у складу са законом датим надлежностима предузети одређене мјере, на начин да наложи органима школе покретање поступка на утврђивању одговорности директора и стручних сарадника у вези са неблаговременим поступањем при утврђивању чињеница по сазнању о вршњачком насиљу, као и покретање поступак утврђивања васпитно-дисциплинске одговорности ученика IX3 одјељења.

"Републичка просвјетна инспекција извршила је јуче ванредну контролу у ОШ "Иван Горан Ковачић" у Мркоњић Граду, а због сумње на присуство вршњачког насиља међу ученицима, које су чинили ученици IX3 над ученицима VIII2 одјељења", саопштено је из Инспектората.

Како стоји у саопштењу, увидом у предочене евиденције утврђено је да је школа проводила одређене мјере на сузбијању вршњачког насиља, а у виду одржавања радионица о датој теми, Савјет ученика је разматрао кампању надлежног министарства о спречавању насиља у школама, а која ће се реализовати на часовима одјељењске заједнице.

Савјет родитеља је упознати са Протоколом о поступању у случајевима вршњачког насиља, вршено је и анкетирање ученика у одређеним одјељењима, међутим на нека од питања нису дати адекватни одговори.

"Члан Савјета родитеља је на сједници упутио питање коме се обратити у случају сазнања о насиљу, али није евидентирано да је добио адекватан одговор. Такође, увидом у анкетне листиће утврђено је да су ученици упућивали да се над њиховим колегама врши насиље, међутим, нема забиљежених разговора са ученицима поводом тих навода. За одјељења чији ученици су у конкретном случају укључени у актуелне догађаје нису предочени анкетни листићи", наведено је у саопштењу.

У Књигу дежурства за школску 2025/26. годину од стране дежурних наставника није било случајева евидентирања вршњачког насиља, а према изјавама разредника VIII2 и IX3 одјељења, исти нису раније били упознати са наводима о насиљу међу њиховим ученицима.

"Увидом у предочене евиденције утврђено је да су некима од ученика који су према наводима вршили насиље и у претходном периоду изрицане васпитно-дисциплинска мјере, и да је за неке од њих у одјељењској књизи евидентирано недолично понашање. У дневнику рада педагога нема евиденције да је обављан разговор са свим ученицима који су евидентирани због недоличног понашања", додају у саопштењу.

Након што су се почетком овог мјесеца појавила сазнања о случајевима вршњачког насиља, у протеклих неколико дана у Школи је обављен разговор са наставницима, директором, ученицима учесницима у вршњачком насиљу, те је одржан састанак мултисекторског тима. У току ове седмице одржани су родитељски састанци за IX2, IX3, VIII1 и VIII2, на којима је обављен разговор са родитељима ученика који су учествовали у вршњачком насиљу.

Наставничко вијеће Школе је на сједници одржаној у уторак разматрало васпитно-дисциплинске мјере према ученицима који су вршили насиље, али није постигнут усаглашен став, те је сједница заказано поново за сриједу, али је због новонастале ситуације у току јучерашњег дана отказана.

