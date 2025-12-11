Отишла на пластичну операцију капака, па завршила у коми

Извор:
Мајка троје дјеце Клои М. (31) завршила је у коми након што се у вијетнамском граду Да Нангу подрвгнула пластичној операцији капака и у критичном је стању.
Њена породица сада скупља новац да је врати назад авионом у родну Аустралију.
Клои је отишла на операцију капака прије двије недјеље и сутрадан је отпуштена из болнице. Љекари су рекли да је операција прошла без компликација.
Међутим, сутрадан њено стање се драстично погоршало и њен муж је одмах позвао Хитну помоћ.
"Почела је да се осјећа чудно и имала је болове по тијелу и на мјестима која нису оперисана. Узела је лијекове и отишла да легне. Неколико сати касније, када је Џош дошао да је погледа, није реаговала, а затим је престала да дише", рекао је њен брат Род.
У међувремену љекари су рекли да су њени органи почели да отказују. Ренимирана је на вријеме, прикључена је на апарате и стављена у индуковану кому на одјељењу интензивне његе.
Она је и даље у тешком стању у болници у Да Нангу, а са њом су чланови њене породице.
Према ријечима њеног брата, мора на дијализу, примила је трансфузију крви и љекари јој дају лијекове за стабилизацију крвног притиска.
"Пао је толико ниско да су јој прсти на ногама и рукама поцрнили", рекао је.
Тачан узрок њеног колапса још није познат. Породица вјерује да је можда у питању синдром токсичног шока изазван бактеријском инфекцијом, али то још није потврђено.
У току је и полицијска истрага.
Породица жели да је авионом што прије превезу у Аустралију гдје ће јој шансе за опоравак бити много веће.
Да Нанг, као и многи градови у југоисточној Азији, посљедњих година важи као центар за естетску хирургију, а пажњу туриста привлаче цијенама, знатно нижим него у западним земљама.
