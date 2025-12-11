Путин: Стопа сиромаштва у Русији на рекордно ниском нивоу

Извор:
Стопа сиромаштва у Русији је на рекордно ниском нивоу, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.
Путин је на састанку о економским питањима истакао да се Русија досљедно креће ка циљу смањења сиромаштва за 2030. годину.
"Досљедно се крећемо ка циљу постављеном за 2030. годину, наиме, да се стопа сиромаштва смањи на мање од седам одсто, а до 2036. године на мање од пет одсто", рекао је Путин.
