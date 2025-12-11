Logo
Путин: Стопа сиромаштва у Русији на рекордно ниском нивоу

Извор:

СРНА

11.12.2025

12:32

Путин: Стопа сиромаштва у Русији на рекордно ниском нивоу
Фото: Таnjug

Стопа сиромаштва у Русији је на рекордно ниском нивоу, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.

Путин је на састанку о економским питањима истакао да се Русија досљедно креће ка циљу смањења сиромаштва за 2030. годину.

solarna elektrana solarni panel pixabay

Економија

Поништени подстицаји за осам соларних постројења

"Досљедно се крећемо ка циљу постављеном за 2030. годину, наиме, да се стопа сиромаштва смањи на мање од седам одсто, а до 2036. године на мање од пет одсто", рекао је Путин.

Таг:

Владимир Путин

14

23

''Добро здрмало'': Земљотрес погодио југ Републике Српске

14

19

Апел из МУП-а Српске: Опрезно са употребом пиротехнике

14

15

Преминуле још двије жене у превртању чамца у Славонском Броду

14

15

Орбан: Европа у дубокој кризи цивилизације

14

10

Пала бугарска влада

