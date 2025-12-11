Маск: Није да нећу, него не могу да изађем напоље

Извор:
РТ Балкан
11.12.2025
12:26
Илон Маск, оснивач "Тесле" и најбогатији човјек на свијету, признао је да се плаши да излази у јавност из безбједносних разлога, посебно од атентата на Чарлија Кирка.
Амерички конзервативни активиста Чарли Кирк, убијен је 10. септембра 2025. године током јавног наступа у Јути.
Кирк је погођен у врат, хитно је пребачен у болницу у критичном стању, гдје је и преминуо.
"Ових дана, посебно у свјетлу убиства Чарлија Кирка, постоје озбиљни безбједносни проблеми", рекао је Маск у подкасту код Кејти Милер.
Свијет
Лавров открио шта је нестало након састанка Зеленског са Европљанима
"Није да не желим. Једноставно не могу да изађем у јавност", додао је Маск, преноси РТ Балкан.
Објаснио је да, након овог инцидента, увијек покушава да буде на опрезу и спреман на такве ситуације у свом животу.
"Живот је на максималном нивоу тежине. Направиш једну грешку и мртав си", истакао је оснивач "Тесле".
Маск је био велика подршка Чарлију Кирку, као и његовој породици послије атентата.
🔥 WOW. “ITS ONLY REINFORCED— Johnny St.Pete (@JohnMcCloy) December 9, 2025
THE SEVERITY OF THE SITUATION. LIFE IS ON HARDCORE MODE. YOU MAKE ONE MISTAKE & YOU’RE DEAD”
- @elonmusk
Elon tells @KatieMiller this regarding why he can’t stop and take a selfie and that it is not because he doesn’t want to…I’m the… pic.twitter.com/wMuTsczye3
