Logo
Large banner

Маск: Није да нећу, него не могу да изађем напоље

Извор:

РТ Балкан

11.12.2025

12:26

Коментари:

0
Илон Маск
Фото: Танјуг/АП

Илон Маск, оснивач "Тесле" и најбогатији човјек на свијету, признао је да се плаши да излази у јавност из безбједносних разлога, посебно од атентата на Чарлија Кирка.

Амерички конзервативни активиста Чарли Кирк, убијен је 10. септембра 2025. године током јавног наступа у Јути.

Кирк је погођен у врат, хитно је пребачен у болницу у критичном стању, гдје је и преминуо.

"Ових дана, посебно у свјетлу убиства Чарлија Кирка, постоје озбиљни безбједносни проблеми", рекао је Маск у подкасту код Кејти Милер.

Sergej Lavrov

Свијет

Лавров открио шта је нестало након састанка Зеленског са Европљанима

"Није да не желим. Једноставно не могу да изађем у јавност", додао је Маск, преноси РТ Балкан.

Објаснио је да, након овог инцидента, увијек покушава да буде на опрезу и спреман на такве ситуације у свом животу.

"Живот је на максималном нивоу тежине. Направиш једну грешку и мртав си", истакао је оснивач "Тесле".

Маск је био велика подршка Чарлију Кирку, као и његовој породици послије атентата.

Подијели:

Тагови:

Илон Маск

Чарли Кирк

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Акција у Њемачкој против Балканског картела

Свијет

СИПА објавила детаље акције против Балканског картела: Одузета имовина вриједна више милиона КМ

2 ч

0
ЕК спровела рацију у сједишту компаније Тему у Даблину, сумња на субвенције Пекинга

Свијет

ЕК спровела рацију у сједишту компаније Тему у Даблину, сумња на субвенције Пекинга

2 ч

0
Лавров открио шта је нестало након састанка Зеленског са Европљанима

Свијет

Лавров открио шта је нестало након састанка Зеленског са Европљанима

2 ч

0
Грци већ објавили цијене смјештаја за љетовање: Ево шта можемо очекивати у предстојећој сезони

Свијет

Грци већ објавили цијене смјештаја за љетовање: Ево шта можемо очекивати у предстојећој сезони

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

23

''Добро здрмало'': Земљотрес погодио југ Републике Српске

14

19

Апел из МУП-а Српске: Опрезно са употребом пиротехнике

14

15

Преминуле још двије жене у превртању чамца у Славонском Броду

14

15

Орбан: Европа у дубокој кризи цивилизације

14

10

Пала бугарска влада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner