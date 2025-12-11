СИПА објавила детаље акције против Балканског картела: Одузета имовина вриједна више милиона КМ

Извор:
Дана 10. децембра 2025. године на подручју Њемачке спроведена је оперативна акција која је усмјерене против транснационалне криминалне мреже познате као Балкански картел.
Операција је реализована симултано у Њемачкој, Аустрији, Хрватској, Србији и Босни и Херцеговини, уз високо координисану сарадњу европских агенција и локалних полицијских органа.
Активностима је руководио Савезни криминалистички уред Њемачке (БКА), у координацији са Европолом, док су у операцији активно учествовале полицијске агенције земаља учесница, укључујући и Државну агенцију за истраге и заштиту (СИПА).
Полицијски службеници СИПА су у "разбијању" Балканског картела пружили подршку у прикупљању обавјештајних података, анализи информација и координацији са тимовима на терену, користећи расположиве базе СИПА.
Испред СИПА је одређен и полицијски службеник за рад у оперативном штабу у Њемачкој.
У овој оперативној акцији извршени су претреси 45 стамбених и пословних објеката и покретних ствари, како у Њемачкој, тако и у другим укљученим државама.
Три лица су ухапшена, због недозвољеног промета опојним дрогама. Приликом претреса је откривена и привремено одузета имовина у вишемилионској вриједности, укључујући готовину, луксузне предмете, три возила високе вриједности, некретнине и земљишта те документа, електронски уређаји и ватрено оружје са муницијом.
Радом на предмету се дошло до сазнања да је криминална мрежа била укључена у пренос неколико тона пошиљки кокаина из Колумбије у Европу, прање новца путем фирми и некретнина у више држава, као и у трговину оружјем.
Активности СИПА у овом предмету показује висок ниво међународне сарадње у борби против организованог криминала и трговине опојним дрогама.
СИПА је својим ангажманом допринијела идентификацији кључних чланова криминалне мреже и осигуравању доказа, потврђујући да СИПА остаје поуздан партнер у регионалним и међународним оперативним активностима на спречевању и откривању најтежих кривичних дјела.
