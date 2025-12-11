Компанија из БиХ наградила све раднике са по 1.000 КМ

Извор:
11.12.2025
Бинго Груп, највећа домаћа пословна групација, и ове године је задржала традицију награђивања својих упосленика те им је уз плату за новембар исплатила додатних 1.000 КМ.
Како су потврдили из компаније, накнада је исплаћена свим запосленима са више од шест мјесеци радног стажа.
"За овогодишњу исплату издвојено је 7.808.000 КМ, док обавезе по основу пореза и доприноса износе додатних 1.200.000 КМ, чиме је укупни износ који је Бинго Груп издвојила нешто више од 9.000.000 КМ", навели су из компаније.
Овакви потези додатно потврђују дугорочну стратегију Бинго Гроуп, засновану на стабилном расту и јасном вредновању упосленика.
У времену економске неизвјесности, компанија се поново истиче као примјер одговорног односа према радној заједници.
Бинго је већ годинама један од највећих инвеститора у БиХ, са снажним утицајем на запошљавање и домаћу производњу, а континуитет оваквих исплата додатно учвршћује његову улогу као послодавца који остаје фокусиран на људе, преноси "Радиосарајево".
