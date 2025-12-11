Logo
Large banner

Компанија из БиХ наградила све раднике са по 1.000 КМ

Извор:

АТВ

11.12.2025

12:05

Коментари:

0
Компанија из БиХ наградила све раднике са по 1.000 КМ
Фото: АТВ

Бинго Груп, највећа домаћа пословна групација, и ове године је задржала традицију награђивања својих упосленика те им је уз плату за новембар исплатила додатних 1.000 КМ.

Како су потврдили из компаније, накнада је исплаћена свим запосленима са више од шест мјесеци радног стажа.

Укупно 9 милиона

"За овогодишњу исплату издвојено је 7.808.000 КМ, док обавезе по основу пореза и доприноса износе додатних 1.200.000 КМ, чиме је укупни износ који је Бинго Груп издвојила нешто више од 9.000.000 КМ", навели су из компаније.

илу-кисели купус-11122025

Здравље

Избјегавајте кисели купус у широком луку ако болујете од ове болести

Овакви потези додатно потврђују дугорочну стратегију Бинго Гроуп, засновану на стабилном расту и јасном вредновању упосленика.

Одговоран однос

У времену економске неизвјесности, компанија се поново истиче као примјер одговорног односа према радној заједници.

Бинго је већ годинама један од највећих инвеститора у БиХ, са снажним утицајем на запошљавање и домаћу производњу, а континуитет оваквих исплата додатно учвршћује његову улогу као послодавца који остаје фокусиран на људе, преноси "Радиосарајево".

Подијели:

Тагови:

Bingo

Радници

nagrada

Плата

Награда

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Доручак и до 70 КМ: Припремите дебљи новчаник ако планирате зимовање на овој планини

Србија

Доручак и до 70 КМ: Припремите дебљи новчаник ако планирате зимовање на овој планини

2 ч

0
Опрез: Повлачи се популарна намирница

Економија

Опрез: Повлачи се популарна намирница

2 ч

0
ЕК спровела рацију у сједишту компаније Тему у Даблину, сумња на субвенције Пекинга

Свијет

ЕК спровела рацију у сједишту компаније Тему у Даблину, сумња на субвенције Пекинга

2 ч

0
Пријетеће поруке дјеци узнемириле родитеље: Доносим сутра пиштољ

Србија

Пријетеће поруке дјеци узнемириле родитеље: Доносим сутра пиштољ

2 ч

0

Више из рубрике

Какво нас вријеме очекује за викенд?

Друштво

Какво нас вријеме очекује за викенд?

2 ч

0
У Градишци пронашли 69.600 лименки лажног Ред Була

Друштво

У Градишци пронашли 69.600 лименки лажног Ред Була

2 ч

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Друштво

Пљуштале казне за пјешаке у Бањалуци

3 ч

1
Могућа чак и обустава: Шта ако не подигнете чек од пензије

Друштво

Могућа чак и обустава: Шта ако не подигнете чек од пензије

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

23

''Добро здрмало'': Земљотрес погодио југ Републике Српске

14

19

Апел из МУП-а Српске: Опрезно са употребом пиротехнике

14

15

Преминуле још двије жене у превртању чамца у Славонском Броду

14

15

Орбан: Европа у дубокој кризи цивилизације

14

10

Пала бугарска влада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner