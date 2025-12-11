Logo
Опрез: Повлачи се популарна намирница

Опрез: Повлачи се популарна намирница
Фото: Unsplash

Државни инспекторат обавијестио је потрошаче о опозиву производа "тортиља пшенична" свих рокова трајања.

Како су навели, проблем је неодобрени прехрамбени адитив калцијев сорбат, који је наведен на декларацији.

Производ није у складу с Уредбом 178/2002 о утврђивању општих начела и услова закона о храни, оснивању Европске агенције за сигурност хране те утврђивању поступака у подручјима сигурности хране.

Из трговачког ланца Конзум, у којем се продају спорне тортиље, поручују купцима да провјере јесу ли купили наведени производ те да га могу вратити у продаваоницу, у којој ће им бити враћен новац, пише Дневник.хр.

