Опрез: Повлачи се популарна намирница

Државни инспекторат обавијестио је потрошаче о опозиву производа "тортиља пшенична" свих рокова трајања.
Како су навели, проблем је неодобрени прехрамбени адитив калцијев сорбат, који је наведен на декларацији.
Производ није у складу с Уредбом 178/2002 о утврђивању општих начела и услова закона о храни, оснивању Европске агенције за сигурност хране те утврђивању поступака у подручјима сигурности хране.
Из трговачког ланца Конзум, у којем се продају спорне тортиље, поручују купцима да провјере јесу ли купили наведени производ те да га могу вратити у продаваоницу, у којој ће им бити враћен новац, пише Дневник.хр.
