Провалио у кладионичарски налог па пребацивао паре себи

Аутор:Стеван Лулић
11.12.2025
11:22
Коментари:0
Травничанин С.Л. пријављен је Окружном јавном тужилаштву због сумње да је починио компјутерску превару.
"Лице се сумњичи да је кршећи мјере заштите неовлаштено приступио налогу у кладионици који припада оштећеном лицу и кроз онлајн игре на срећу пребацивао новац на свој кориснички налог", саопштено је из Полицијске управе Приједор.
Додали су да је он тако себи прибавио имовинску корист у износу од око 314 евра.
Појашњавају да се он због тога сумњичи за кривична дјела "Неовлаштени приступ заштићеном компјутеру, компјутерској мрежи, телекомуникационој мрежи и електронској обради података“ и "Компјутерска превара“.
Република Српска
3 ч0
Хроника
3 ч0
Сцена
3 ч0
Србија
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму