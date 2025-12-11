Logo
Провалио у кладионичарски налог па пребацивао паре себи

Травничанин С.Л. пријављен је Окружном јавном тужилаштву због сумње да је починио компјутерску превару.

"Лице се сумњичи да је кршећи мјере заштите неовлаштено приступио налогу у кладионици који припада оштећеном лицу и кроз онлајн игре на срећу пребацивао новац на свој кориснички налог", саопштено је из Полицијске управе Приједор.

Додали су да је он тако себи прибавио имовинску корист у износу од око 314 евра.

Појашњавају да се он због тога сумњичи за кривична дјела "Неовлаштени приступ заштићеном компјутеру, компјутерској мрежи, телекомуникационој мрежи и електронској обради података“ и "Компјутерска превара“.

превара

kladionica

