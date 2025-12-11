Први снимци хорора на Сави, мртве извлаче из ријеке: Држали су се за сплав

Извор:
Три особе су погинуле, а више је повријеђених када се током ноћи преврнуо чамац на Сави. Несрећа се догодила у Славонском Броду, а у чамцу су били мигранти које је, како се сумња, држављанин БиХ кријумчарио преко ријеке.
Како је за Плус портал открио бродски ватрогасни заповједник Иван Вулета, ватрогасци су извлачили људе из ледене Саве.
Више особа држало се за сплав и запомагало, а неки од њих су били надомак утапања. Ватрогасци су због тога морали да провале на сплав како би им лакше пришли. Наводно је ријеч о Азијатима, а у чамцу који се преврнуо било је тринаесторо жена и мушкарца.
Према наводима портала, у Општој болници Др Јосип Бенчевић завршио је и држављанин Босне и Херцеговине, који се сумњичи да је кријумчарио људе преко ријеке.
Тијело једне од жртава извучено је из Саве на сплав подно 'Брођанке'.
"Јутрос у 5.20 сати, у Оперативно-комуникацијском центру Полицијске управе бродско-посавске примљена је дојава да се у реку Саву на подручју Славонског Брода преврнуо чамац те да се више особа налази у ријеци и тражи помоћ. На мјесто догађаја су упућене полицијске екипе, а позване су и друге журне службе. Полицијски службеници су одмах прискочили у помоћ и из хладне реке Саве извукли 13 особа, страних држављана", навели су из полиције.
"Све потхлађене особе су превезене и збринуте у болници у Славонском Броду. Држављанин Босне и Херцеговине, који се доводи у везу с почињењем кривичног дјела је такође у болници и под надзором полицијских службеника. Полицијски службеници настављају даљи рад и криминалистичко истраживање на утврђивању чињеница и околности наведеног догађаја", рекла је портпаролка полиције, Ката Нујић.
