Logo
Large banner

Возач из Добоја ухапшен због пријетњи полицајцу

Извор:

АТВ

11.12.2025

09:57

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Возач из Добоја чији су иницијали Н. С. ухапшен је због пријетњи полицајском службенику приликом саобраћајне контроле у Добоју, саопштила је добојска Полицијска управа.

Ово лице је синоћ, послије издавања прекршајног налога, упућивало пријетње по живот и тијело полицијском службенику, а исто је наставило и након привођења у службене просторије Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој.

BOJAN-VIPOTNIK-140925

Регион

Випотник: Хрватска да поштује међународне конвенције и статус чланице ЕУ

Дежурни тужилац добојског Окружног јавног тужилаштва оквалификовао је да је ријеч о кривичном дјелу угрожавање сигурности.

Подијели:

Тагови:

Doboj

пријетња

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Аца Лукас

Бања Лука

Отказан концерт Аце Лукаса у Бањалуци

18 мин

1
Пљачкаши Лувра измакли полицији за 30 секунди: Истрага открила велике пропусте

Свијет

Пљачкаши Лувра измакли полицији за 30 секунди: Истрага открила велике пропусте

19 мин

0
Ово су три генијалца хороскопа: Да ли сте међу њима?

Занимљивости

Ово су три генијалца хороскопа: Да ли сте међу њима?

26 мин

0
Ако примите ове поруке од мушкарца, јасно вам поручује да га не занимате

Љубав и секс

Ако примите ове поруке од мушкарца, јасно вам поручује да га не занимате

29 мин

0

Више из рубрике

Слетио са пута: Повријеђен возач код Мркоњић Града

Хроника

Слетио са пута: Повријеђен возач код Мркоњић Града

31 мин

0
Детаљи драме на Сави: Држављанин БиХ кријумчарио мигранте, троје погинулих

Хроника

Детаљи драме на Сави: Држављанин БиХ кријумчарио мигранте, троје погинулих

43 мин

0
Експлозија испред кафића у Сарајеву

Хроника

Експлозија испред кафића у Сарајеву, полиција оградила подручје

1 ч

0
Аутомобил ударио пјешака, саобраћај потпуно обустављен

Хроника

Аутомобил ударио пјешака, саобраћај потпуно обустављен

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

10

Због саобраћајне несреће формиране километарске колоне

10

08

Ова два знака очекују абнормални финансијски приливи

10

05

Сарајлија ухапшен због сумње да је уз пријетњу пиштољем починио више крађа

10

00

Први снимци хорора на Сави, мртве извлаче из ријеке: Држали су се за сплав

09

57

Возач из Добоја ухапшен због пријетњи полицајцу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner