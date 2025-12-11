Возач из Добоја ухапшен због пријетњи полицајцу

Извор:
АТВ
11.12.2025
09:57
Коментари:0
Возач из Добоја чији су иницијали Н. С. ухапшен је због пријетњи полицајском службенику приликом саобраћајне контроле у Добоју, саопштила је добојска Полицијска управа.
Ово лице је синоћ, послије издавања прекршајног налога, упућивало пријетње по живот и тијело полицијском службенику, а исто је наставило и након привођења у службене просторије Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој.
Регион
Випотник: Хрватска да поштује међународне конвенције и статус чланице ЕУ
Дежурни тужилац добојског Окружног јавног тужилаштва оквалификовао је да је ријеч о кривичном дјелу угрожавање сигурности.
Бања Лука
18 мин1
Свијет
19 мин0
Занимљивости
26 мин0
Љубав и секс
29 мин0
Хроника
31 мин0
Хроника
43 мин0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Најновије
Најчитаније
10
10
10
08
10
05
10
00
09
57
Тренутно на програму