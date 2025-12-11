Ово су три генијалца хороскопа: Да ли сте међу њима?

Извор:
Крстарица
11.12.2025
09:47
Коментари:0
Бити паметан није само ствар интелигенције. Једноставно, неки људи знају како да најбоље употребе све своје врлине у властиту корист. А то је изгледа записано у звијездама.
Астрологија каже да су три генијалца хороскопа рођени са изузетном проницљивошћу. Један од њих је толико интелигентан да га је немогуће преварити, јер проваљује све намјере у секунди!
Откријте да ли се баш ви убрајате међу три најинтелигентнија хороскопска знака!
Још од малих ногу воле да истражују и испитују свет око себе. Врло су радознале природе па их занима много ствари из различитих области, иако су најчешће наклоњени умјетности, пише Атма.хр.
Љубав и секс
Ако примите ове поруке од мушкарца, јасно вам поручује да га не занимате
Врло су интелигентни па отуда и произлази њихова духовитост и довитљивост. Из тог разлога увијек су окружени људима са којима могу да воде конструктивне разговоре, а у љубави траже интелигентног партнера с којим ће моћи да брбљају о свему и свачему, јер их празне приче не испуњавају.
Ниједан знак хороскопа није толико проницљив и интуитиван као Шкорпион. Готово да нема ствари у коју њихов продорни поглед и наглашено шесто чуло не би могли да продру.
Они увијек теже да у свему осете дубину, да загребу испод површине и увиде прави смисао. Њима не покушавајте да манипулишете, јер су они ти који то раде, а врло лако провале туђе намјере.
Плаховите и радознале природе попут Близанаца увијек имају потребу да знају више и дјелују често прилично неозбиљно. Међутим, они су итекако проницљиви и добро знају да процјене сваку ситуацију. Врло су друштвени и знају како с људима.
Хроника
Слетио са пута: Повријеђен возач код Мркоњић Града
Није им проблем да већ на прву лопту придобију симпатије када се нађу у новом друштву, а такође и да добро процене какав је ко. Међу припадницима овог знака има доста научника, а математика и уопште природне науке су им јача страна. Улажу у себе и свој интелект током цијелог живота.
Шкорпија је најчешће тај знак кога је немогуће преварити, захваљујући њиховој проницљивости и снажном шестом чулу. Заједно са радозналим Близанцима и аналитичним Стријелцем, они чине три генијалца хороскопа, чија интелигенција и духовитост их издвајају из масе.
Улагање у свој интелект и проницљиви поглед на свијет су оно што их чини непобједивим, преноси Крстарица.
Љубав и секс
26 мин0
Хроника
28 мин0
Свијет
30 мин0
Свијет
30 мин0
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
11 ч0
Најновије
Најчитаније
10
10
10
08
10
05
10
00
09
57
Тренутно на програму