Будите опрезни: Како за минут да провјерите да ли је онлајн продавница лажна

Извор:

Телеграф

31.12.2025

20:30

Онлајн куповина илустрација
Фото: Pixabay

Празници су период када људи најчешће остају без новца током онлајн куповине. Не зато што су непажљиви, већ зато што купују у журби.

Попусти дјелују хитно, залихе наводно нестају, а осјећај да треба реаговати одмах иде директно у корист превараната.

Добра вијест је да у већини случајева није потребно више од једног минута да се уоче јасни знаци да нешто није у реду. Лажне онлајн продавнице се често одају врло брзо, ако се зна гдје да се погледа.

Дјевојчица, телефон

Свијет

Породица сломљена након смрти кћерке: Учествовала у језивом онлајн изазову

Први знаци да нешто није у реду

Већ први поглед на адресу сајта често открива превару. Лажне продавнице користе домене који личе на познате брендове, али имају ситне разлике које се лако превиди у журби. Додатно слово, чудан наставак или неприродна комбинација ријечи је апсолутно знак да је у питању превара.

Начин плаћања је сљедећи велики сигнал. Ако сајт форсира директне уплате, брзе трансфере или опције које не нуде никакву заштиту купца, то је озбиљно упозорење. Праве онлајн продавнице немају разлог да избјегавају стандардне и безбиједне методе плаћања.

Још један јасан знак је изостанак стварних података о фирми. Када не постоји јасна адреса, назив компаније или функционалан контакт, ризик је огроман. Лажне продавнице се ослањају на анонимност јер рачунају да купац неће имати коме да се обрати када настане проблем.

свиња свиње

Друштво

Ветеринарска инспекција упутила апел: Ево гдје куповати домаће животиње

Зашто људи ипак насједају током празника

Током празника људи игноришу сигнале које би у другим ситуацијама одмах примјетили. Језик сајта често је агресиван, пун порука о посљедњој шанси и одбројавања која никада не престају. Управо тај притисак ствара осјећај хитности и гура људе да прескоче основне провјере.

Брза провјера искустава других купаца може да разреши дилему за неколико секунди. Довољно је укуцати назив продавнице уз речи попут “превара” или “искуства” и видјети да ли се одмах појављују упозорења. Лажне продавнице ријетко остају непримјећене, посебно током празника.

Најважније правило је једноставно. Ако понуда дјелује предобро да би била истинита, у највећем броју случајева није истинита. Један минут размишљања често је довољан да се избјегне проблем који касније траје много дуже.

(Телеграф Бизнис)

