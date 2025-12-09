Logo
Породица сломљена након смрти кћерке: Учествовала у језивом онлајн изазову

09.12.2025

14:12

Фото: Unsplash

Породица из енглеског Лестершира обратила се јавности и поделила своју тугу након изненадне смрти 13-годишње кћерке, Тиган Џарман, чији је трагични крај повезан са опасним трендом ( изазов ) на друштвеним мрежама.

У марту ове године, дјевојчица је пронађена без свијести у својој соби. Хитна помоћ је одмах позвана, љекари су покушали реанимацију, али, нажалост, Тиган је проглашена мртвом.

Родитељи верују да је узрок смрти њихове кћерке повезан са опасним трендом познатим као chroming.

Подразумијева удисање испарења из различитих супстанци и производа, најчешће оних који садрже угљоводонике, као што су:

- Спрејеви

- Боје (хромиране боје, лакови)

- Растварачи

Стручњак за токсикологију, др Антони Пизон, објаснио је да је chroming варијација старог, већ познатог облика удисања различитих угљоводоника.

Ловац

Хроника

Оптужен да је ловачко друштво оштетио за 70.000 КМ

“Ово није нешто ново, само је тренд поново откривен“, рекао је.

Порука свим родитељима

Породица несрећне дјевојчице се јавно огласила како би подигла свијест о опасностима сличних трендова на интернету.

Очух, Роб Хопкин, описао је Тиган као веселу и енергичну дјевојчицу:

“Вољела је своје љубимце - два пса и мачку - и проводила је пуно времена са најбољом другарицом. Увијек је умела да насмеије и унесе радост у просторију. Жељела је да слиједи мајчине кораке и ради у болници или постане глумица.“

Биолошки отац девојчице, Пол Џарман, додао је:

“Била је најтоплије и најхрабрије дијете коју сам познавао. Њена смрт је потпуно промијенила наш свијет, али морам бити снажан и наставити даље“.

Породица тинејџерке се нада да ће њихова трагедија подстаћи родитеље и дјецу да буду опрезни са виралним трендовима, преноси Унилад.

туча-песница-шака

Хроника

Власник локала претукао госта

Истовремено, апелују на платформе да боље контролишу садржај:

“Тешко је бити љут, јер није једна особа крива за ово”, рекао је Роб Хопкин.

“Вјерујемо да платформе треба боље да контролишу садржај који приказују. Могу да контролишу порнографију, али изгледа да им не смета када трендови угрожавају животе младих“.

Тиган је имала троје браће и сестара - Броган (24), Калум (17) и Алишу (18), као и четири полусестре и полубраће.

Њена прича служи као трагично упозорење на скривене опасности на интернету, посебно за најмлађе нараштаје.

