Logo
Large banner

Малољетници умијешани у свиреп злочин: Након отмице жртве полијевали врелом водом

Извор:

Телеграф

09.12.2025

13:57

Коментари:

0
Полиција аутомобил Италија
Фото: kay de vries/Pexels

Италијански карабињери спровели су данас по налогу суда рестриктивне мјере против 11 особа, укључујући петоро малољетника, због наводне отмице и мучења више жртава у римском округу Масимина.

Осумњичени, сви Италијани, наводно су жртве одвели из њихових домова у гаражу, везали их за руке и ноге и подвргли их "понављаним актима окрутности, као што су ударање песницама, шипкама и другим тупим предметима", преноси Анса, позивајући се на неименоване изворе.

туча-песница-шака

Хроника

Власник локала претукао госта

У налогу се наводи да су у неким случајевима осумњичени ишли толико далеко да су жртве поливали кључалом водом, наносећи им тешке повреде.

Истражиоци сумњају да је брутално насиље повезано са дуговима за дрогу.

Како се наводи, инциденти су се догодили у јануару ове године.

Подијели:

Тагови:

Италија

Насиље

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Минић: За Српску избори завршени, ЦиК ствара стање несигурности

Република Српска

Минић: За Српску избори завршени, ЦиК ствара стање несигурности

2 ч

1
Случај насиља у мркоњићкој школи: Огласила се директорица

Република Српска

Случај насиља у мркоњићкој школи: Огласила се директорица

2 ч

2
Сутра сунчано, по котлинама и уз ријеке магловито и хладније

Друштво

Сутра сунчано, по котлинама и уз ријеке магловито и хладније

2 ч

0
Путин одликовао учеснике СВО: Руски народ уједињује понос на своју Отаџбину

Свијет

Путин одликовао учеснике СВО: Руски народ уједињује понос на своју Отаџбину

2 ч

0

Више из рубрике

Путин одликовао учеснике СВО: Руски народ уједињује понос на своју Отаџбину

Свијет

Путин одликовао учеснике СВО: Руски народ уједињује понос на своју Отаџбину

2 ч

0
Лавров: Безбједносна структура Европе изложена озбиљним изазовима

Свијет

Лавров: Безбједносна структура Европе изложена озбиљним изазовима

3 ч

0
Трамп: Зеленски да се сабере, вријеме за изборе у Украјини

Свијет

Трамп: Зеленски да се сабере, вријеме за изборе у Украјини

3 ч

0
Бившу жену убио док је у наручју држала сина (3)

Свијет

Бившу жену убио док је у наручју држала сина (3)

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

26

Осумњичен за двоструко убиство: Ухапшен Лазар Вулевић

16

22

Италијанска кухиња проглашена најбољом на свијету од стране TasteAtlas-а, сада чека признање UNESCO-а

16

22

Калас: ЕУ неће подстицати Украјину да прави уступке у рјешавању сукоба

16

13

Небојша Дринић није више шеф клуба ПДП-а

16

11

Принц Вилијам ипак неће млађем брату одузети титулу: Разлог ће вас дефинитивно изненадити

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner