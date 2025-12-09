Малољетници умијешани у свиреп злочин: Након отмице жртве полијевали врелом водом

Извор:
Телеграф
09.12.2025
13:57
Италијански карабињери спровели су данас по налогу суда рестриктивне мјере против 11 особа, укључујући петоро малољетника, због наводне отмице и мучења више жртава у римском округу Масимина.
Осумњичени, сви Италијани, наводно су жртве одвели из њихових домова у гаражу, везали их за руке и ноге и подвргли их "понављаним актима окрутности, као што су ударање песницама, шипкама и другим тупим предметима", преноси Анса, позивајући се на неименоване изворе.
У налогу се наводи да су у неким случајевима осумњичени ишли толико далеко да су жртве поливали кључалом водом, наносећи им тешке повреде.
Истражиоци сумњају да је брутално насиље повезано са дуговима за дрогу.
Како се наводи, инциденти су се догодили у јануару ове године.
