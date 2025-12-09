Власник локала претукао госта

Извор:
АТВ
09.12.2025
13:47
Власник једног локала у Новом Граду Младен Поповић ухапшен је због сумње да је напао и тешко повриједио једног госта којем је и пријетио.
Како сазнајемо заједно са њим ухапшен је и његов пријатељ Д. П. кога терете да је учествовао у овом сукобу.
Из Полицијске управе Приједор, наводећи иницијале саопштено је да се све десило 8. децембра. Навели су да је тада полицији једно лице пријавило да је нападнуто у угоститељском објекту.
"Припадници Полицијске станице Нови Град поступајући по пријави ухапсили су лица М.П. и Д. П. из Новог Града због постојања основа сумње да су починили кривична дјела тешка тјелесна повреда, угрожавање сигурности и учествовање у тучи. Осумњичени М.П. се терети да је након вербалног сукоба физички насрнуо на оштећеног и нанио му тешке тјелесне повреде, упутивши му озбиљне пријетње по живот", стоји у саопштењу.
Додаје се да је М.П. уз извјештај о почињеном кривичном дјелу предат поступајућем тужиоцу окружног јавног тужилаштва у Приједору.
Даље се наводи да ће против осумњиченог Д.П. којем се на терет ставља кривично дјело учествовање у тучи надлежном тужилаштву доставити извјештај у редовној процедури.
Поповић је иначе познат полицији и хапшен је у оквиру акције "Вертиго" због сумње да је учествовао у шверцу дроге. Поли Српске је лани у овој акцији ухапсила осам осумњичених које терете за препродају око 40 килограма марихуане, 300 грама кокаина и 1.000 таблета екстазија као и за кријумчарење најмање 1.400 илегалних миграната. Групу терете за организовани криминал, неовлаштен промет опојним дрогама, кријумчарење лица и прање новца. Према тадашњим информацијама из истраге у том случају Невена Нешковић звани Мали и Младен Поповић осумњичени су да су били организатори криминалне групе која је "пала" због шверца наркотицима и кријумчарења миграната.
Сумњало се да су Нешковић и Поповић са њима познатим лицима путем Скај апликације договарали вријеме, мјесто и начин примопредаје опојне дроге са територије Србије и транспорт преко Црне Горе у БиХ и Загреб.
