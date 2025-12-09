Logo
Large banner

Минић: За Српску избори завршени, ЦиК ствара стање несигурности

Извор:

СРНА

09.12.2025

13:47

Коментари:

1
Минић: За Српску избори завршени, ЦиК ствара стање несигурности
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да су за Српску завршени пријевремени избори за предсједника Српске и да Централна изборна комисија /ЦИК/ БиХ прави непотребан притисак и ствара стање несигурности.

"Видјели смо да је одлука Уставног суда БиХ о такозваној легалности Владе Српске застала оног тренутка када је ЦИК БиХ запримио притужбе, па су се трабала радити графолошка вјештачења. Ако радите графолошко вјештачење било које особе како је могуће да се зна за кога је та особа гласала?", упитао је Минић.

ucionica 1

Република Српска

Случај насиља у мркоњићкој школи: Огласила се директорица

Он је поставио питање ЦИК-у, који, како каже, све вријеме прави ујдурму, због чега умрла лица нису избрисана са бирачких спискова већ ће то учинити када им икстекну личне карте?

Минић је додао да ЦИК непотребно прави проблеме и пребацује их на територију Српске.

"Разговарао сам са колегама из Лакташа, Добоја и Зворника. Ако ово већ иде у недоглед, нека се понове избори, па ће се видјети како ће ко проћи", истакао је Минић.

putin

Свијет

Путин одликовао учеснике СВО: Руски народ уједињује понос на своју Отаџбину

Он је додао да Влада Српске функционише у пуном капацитету и извршава све своје обавезе.

"Нас уважава Мађарска, а да ли ће нас уважавати неки колега из Федерације БиХ - то је на њему, и то о њему више говори него о мени. БиХ ће постојати онолико колико постоји Република Српска и ФБиХ, и онолико колико се договоримо уз уважавање међусобних интереса", изјавио је Минић новинарима у Бањалуци.

garaža

Хроника

Језив напад у гаражи: Маскирани нападачи жену посјекли по лицу и ошишали

Централна изборна комисија /ЦИК/ БиХ наредила је Главном центру за бројање да изврши поновно контролно бројање гласачких листића са пријевремених предсједничких избора у Републици Српској са 51 редовног бирачког мјеста у Зворнику, Добоју, Лакташима, Лопарама и Угљевику.

Подијели:

Таг:

Саво Минић

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Лавров: Безбједносна структура Европе изложена озбиљним изазовима

Свијет

Лавров: Безбједносна структура Европе изложена озбиљним изазовима

2 ч

0
Лазар Вулевић, двоструки убица из Никшића

Регион

Црногорска полиција трага за Лазаром Вулевићем због двоструког убиства

3 ч

0
Жупљанин: Влада испоштовала све што смо договорили

Република Српска

Жупљанин: Влада испоштовала све што смо договорили

3 ч

0
Трамп: Зеленски да се сабере, вријеме за изборе у Украјини

Свијет

Трамп: Зеленски да се сабере, вријеме за изборе у Украјини

3 ч

0

Више из рубрике

Случај насиља у мркоњићкој школи: Огласила се директорица

Република Српска

Случај насиља у мркоњићкој школи: Огласила се директорица

2 ч

2
Жупљанин: Влада испоштовала све што смо договорили

Република Српска

Жупљанин: Влада испоштовала све што смо договорили

3 ч

0
Минић: Први пут постигнут консензус о најважнијим питањима

Република Српска

Минић: Први пут постигнут консензус о најважнијим питањима

3 ч

1
Амиџић о одлуци Крњића: Грађани чекају, привреда трпи

Република Српска

Амиџић о одлуци Крњића: Грађани чекају, привреда трпи

3 ч

3
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

22

Италијанска кухиња проглашена најбољом на свијету од стране TasteAtlas-а, сада чека признање UNESCO-а

16

22

Калас: ЕУ неће подстицати Украјину да прави уступке у рјешавању сукоба

16

13

Небојша Дринић није више шеф клуба ПДП-а

16

11

Принц Вилијам ипак неће млађем брату одузети титулу: Разлог ће вас дефинитивно изненадити

16

09

Новинарка открива: "Обрадовићева ћерка ми је рекла..."

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner