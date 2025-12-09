Минић: За Српску избори завршени, ЦиК ствара стање несигурности

Извор:
СРНА
09.12.2025
13:47
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да су за Српску завршени пријевремени избори за предсједника Српске и да Централна изборна комисија /ЦИК/ БиХ прави непотребан притисак и ствара стање несигурности.
"Видјели смо да је одлука Уставног суда БиХ о такозваној легалности Владе Српске застала оног тренутка када је ЦИК БиХ запримио притужбе, па су се трабала радити графолошка вјештачења. Ако радите графолошко вјештачење било које особе како је могуће да се зна за кога је та особа гласала?", упитао је Минић.
Он је поставио питање ЦИК-у, који, како каже, све вријеме прави ујдурму, због чега умрла лица нису избрисана са бирачких спискова већ ће то учинити када им икстекну личне карте?
Минић је додао да ЦИК непотребно прави проблеме и пребацује их на територију Српске.
"Разговарао сам са колегама из Лакташа, Добоја и Зворника. Ако ово већ иде у недоглед, нека се понове избори, па ће се видјети како ће ко проћи", истакао је Минић.
Он је додао да Влада Српске функционише у пуном капацитету и извршава све своје обавезе.
"Нас уважава Мађарска, а да ли ће нас уважавати неки колега из Федерације БиХ - то је на њему, и то о њему више говори него о мени. БиХ ће постојати онолико колико постоји Република Српска и ФБиХ, и онолико колико се договоримо уз уважавање међусобних интереса", изјавио је Минић новинарима у Бањалуци.
Централна изборна комисија /ЦИК/ БиХ наредила је Главном центру за бројање да изврши поновно контролно бројање гласачких листића са пријевремених предсједничких избора у Републици Српској са 51 редовног бирачког мјеста у Зворнику, Добоју, Лакташима, Лопарама и Угљевику.
