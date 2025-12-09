Жупљанин: Влада испоштовала све што смо договорили

Извор:
09.12.2025
Предсједник Организације старјешина Војске Републике Српске Слободан Жупљанин изјавио је данас у Бањалуци да је Влада Српске испоштовала све што је договорено са представницима борачких категорија.
"Идемо корак по корак, радимо смислено и логично и нема потребе за било каквим тензијама", рекао је Жупљанин новинарима након састанка представника организација проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата са предсједником Владе Савом Минићем.
Он је захвалио премијеру Минићу и ресорном министарству за конструктиван приступ рјешавању проблема борачке популације.
