Жупљанин: Влада испоштовала све што смо договорили

Извор:

СРНА

09.12.2025

13:14

Коментари:

0
Фото: АТВ

Предсједник Организације старјешина Војске Републике Српске Слободан Жупљанин изјавио је данас у Бањалуци да је Влада Српске испоштовала све што је договорено са представницима борачких категорија.

"Идемо корак по корак, радимо смислено и логично и нема потребе за било каквим тензијама", рекао је Жупљанин новинарима након састанка представника организација проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата са предсједником Владе Савом Минићем.

Он је захвалио премијеру Минићу и ресорном министарству за конструктиван приступ рјешавању проблема борачке популације.

"За нашу и већину организација, на прошлом састанку, али и консултацијама о буџету није било ништа спорно, јер је премијер врло јасно и прецизно рекао шта ће бити. Сад разговарамо о параметрима које имамо, а са буџетским корисницима утврдићемо дефинитивне закључке", рекао је Жупљанин.

Он је нагласио да Влада Републике Српске не даје лажна обећања.

"Чак нам је понуђено нешто више од онога што смо очекивали", рекао је Жупљанин.

Таг:

Слободан Жупљанин

Коментари (0)
