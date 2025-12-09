Арсеновић: Топланом оперативно управља Петровић - грађани таоци неодговорности

Извор:
СРНА
09.12.2025
12:57
Коментари:0
Предсједник Скупштине града Бијељина Жељана Арсеновић изјавила је Срни да грађани Бијељине имају право на гријање и да не смију бити "таоци лошег система и нечије неодговорности".
Према њеним ријечима, истина је једноставна - "Топланом оперативно управља градоначелник!"
"Он поставља руководство. Он се пита. Ни Скупштина, ни одјељења Градске управе нити било ко други", истакла је Арсеновићева.
Она је навела и да проблеми са гријањем у Бијељини нису почели ове зиме, већ трају годинама.
"Имали смо прекиде због недостатка угља, па блокаде рачуна због дугова, па хаварије на мрежи, одлагање почетка сезоне гријања због касног тендера… И сваки пут исто – кад систем закаже, само онај ко је поставио систем и управља њиме није крив", истакла је Арсеновићева.
Она је појаснила да је у овој години Скупштина, иако под великим притиском јавности и свјесна да ће одлуке бити непопуларне, урадила све што је било у њеној надлежности.
"На приједлог градоначелника и руководства Градске топлане усвојено је повећање цијене гријања за 25 одсто. Тешка одлука, али уз образложење руководства топлане да је то једини начин да се обезбиједи угаљ и стабилно гријање", рекла је она.
Подсјетила је и да је усвојена гаранција Града за кредит од 2,6 милиона КМ, да се измире стари дугови, исплате плате и обезбиједе енергенти.
"Одобрили смо додатна интервентна средства по основу судског поравнања у претходном периоду. За све ове одлуке речено нам је да ће сад све бити стабилно.
Данас, нажалост, видимо да није", истакла је Арсеновићева.
Она је указала и на то да Топлана већ скоро пет година нема директора у пуном мандату.
"Све вријеме смјене, привремена рјешења, импровизације – и на крају увијек исти исход - кварови, хаварије и нервоза грађана. То није одговорност Скупштине. То је директна посљедица лошег управљања", рекла је она.
Арсеновићева је поновила да Скупштина не именује руководство Топлане и не управља системом - не набавља угаљ, не одржава мрежу и не доноси техничке одлуке.
"Све то је у рукама градоначелника и људи које је он лично поставио. Што је било до градске скупштине је урађено. Више од тога законски не можемо. Зато је срамота и крајње непоштено да се, када грађани испаштају, поново траже кривци било гдје друго", нагласила је предсједник Скупштине.
Она је рекла да Скупштина тражи хитну ревизију рада Топлане, именовање стручног директора у пуном мандату без политичких експеримената, јасан план санације мреже и отворен разговор с грађанима – без прикривања проблема и нереалних обећања.
"Бијељина је превелики град да би се њени грађани смрзавали због нечије неспособности, импровизације или политике. Грађани заслужују топле станове, а заслужују и да знају ко је крив јер то немају", закључила је она.
У Бијељини нема градског гријања и не зна се тачно када ће га бити, због чега су у централној Основној школи "Свети Сава", коју похађа 1.350 ђака, били приморани да часове скрате на 30 минута.
Директор Топлане Горан Вучковић рекао је да поправке трају на углу улица Цара Уроша и 1. маја, да је ријеч о великом квару на топловоду и да би требало да овај проблем буде ријешен до краја недјеље.
