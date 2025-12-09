Бившу жену убио док је у наручју држала сина (3)

Извор:
Телеграф
09.12.2025
12:51
Коментари:0
Михаелу, мајку троје дјеце убио је муж пред очима њеног најмлађег сина у румунском граду Бечију.
Он је Михаелу избои ножем 15 пута, баш на њен имендан. Најмлађег сина комшије су пронашле како грли маму која је у његовим рукама издахнула.
Комшије кажу да је Михаела прије мјесец дана повела свог најмлађег сина из куће и одлучила да напусти мужа који ју је прије тога претукао.
Надала се да ће је то спасити, али није јој се десило. На њен имендан, испред цркве, док је у наручју држала свог трогодишњег сина, Михаела је дивљачки избодена ножем.
Одмах након језивог злочина, мушкарац је побјегао, остављајући бившу жену у локви крви поред њиховог дјетета.
Дјечака су касније пронашле комшије, уплашеног, како грли крваву мајку.
Медији преносе да сиу надзорне камере снимиле чин језивог убиства испред цркве.
Након убиства, нападач је побјегао у своју кућу и покушао самоубиство. Превезен је у критичном стању у Александрији и животно је угрожен.
Медији преносе да је Михаелин муж имао забрану приласка, али га то није спречило да је брутално нападне.
