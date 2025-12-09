Logo
Бившу жену убио док је у наручју држала сина (3)

Извор:

Телеграф

09.12.2025

12:51

Коментари:

0
Бившу жену убио док је у наручју држала сина (3)
Фото: cottonbro studio/Pexels

Михаелу, мајку троје дјеце убио је муж пред очима њеног најмлађег сина у румунском граду Бечију.

Он је Михаелу избои ножем 15 пута, баш на њен имендан. Најмлађег сина комшије су пронашле како грли маму која је у његовим рукама издахнула.

илу-мирисна свијећа-09122025

Савјети

Ако имате мирисне свијеће у дому, боље их одмах избаците: Ево шта раде организму

Комшије кажу да је Михаела прије мјесец дана повела свог најмлађег сина из куће и одлучила да напусти мужа који ју је прије тога претукао.

Надала се да ће је то спасити, али није јој се десило. На њен имендан, испред цркве, док је у наручју држала свог трогодишњег сина, Михаела је дивљачки избодена ножем.

Одмах након језивог злочина, мушкарац је побјегао, остављајући бившу жену у локви крви поред њиховог дјетета.

Дјечака су касније пронашле комшије, уплашеног, како грли крваву мајку.

SARAJEVO

Градови и општине

Протест студената у Сарајеву, траже боље услове за смјештај и учење

Медији преносе да сиу надзорне камере снимиле чин језивог убиства испред цркве.

Након убиства, нападач је побјегао у своју кућу и покушао самоубиство. Превезен је у критичном стању у Александрији и животно је угрожен.

Медији преносе да је Михаелин муж имао забрану приласка, али га то није спречило да је брутално нападне.

Тагови:

Rumunija

ubistvo

Коментари (0)
