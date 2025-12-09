Протест студената у Сарајеву, траже боље услове за смјештај и учење

Извор:
СРНА
09.12.2025
12:41
Коментари:0
Студенти, уз подршку бројних грађана и запослених Студентског центра Сарајево, одржали су данас мирни протест испред зграде Владе Кантона Сарајево због дугогодишње небриге надлежних, што је кулминирало недавним цурењем гаса у котловници Студентског дома на Бјелавама.
Организатори протеста траже уврштавање Студентског центра у буџетске ставке, хитну санацију котловница у домовима Бјелаве и Неџарићи, именовање управљачких структура Центра, санацију крова и вертикала у дому Неџарићи, реконструкцију кухиње и ресторана у Бјелавама, те измјене Закона о студентском стандарду и уговора о смјештају и исхрани.
Занимљивости
Зашто се праведни и поштени људи више пате од грешника: Ово је разлог
Студенти захтијевају и обезбјеђивање буџетски финансираних мјеста за све студенте Универзитета у Сарајеву, истичући да ће наставити активности све док институције не испуне преузете обавезе према студентима.
Окупљени су носили пароле "Како би објаснили нашим родитељима", "Затворите плин, отворите очи" и "Бјелаве, једино мјесто гдје плин цури брже од информација", преносе федерални медији.
Иако су из "Топлана Сарајево" синоћ саопштили да је квар отклоњен и да су топла вода и гријање поново успостављени у дому на Бјелавама, студенти нису одустали од протеста, наглашавајући да је ријеч о дугорочним проблемима који захтијевају системска рјешења.
Сцена
Владо Георгиев открио да ли је ''Лажљива'' посвећена Наташи Беквалац
До квара је дошло у котловници смјештеној испод студентског ресторана, у којем се свакодневно храни више од 500 студената, након чега су у дому укинути гријање и топла вода.
Организатори протеста су Удружење студената Студентског центра, Студентски парламент Универзитета у Сарајеву и Синдикат запосленика Студентског центра.
Градови и општине
1 ч2
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
18 ч0
Најновије
Најчитаније
13
47
13
47
13
44
13
38
13
37
Тренутно на програму