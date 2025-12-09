Бијељина и даље без гријања: Због хладних учионица скраћени часови

09.12.2025
У Бијељини нема градског гријања и не зна се када ће га бити, због чега су у централној Основној школи "Свети Сава", коју похађа 1.350 ђака, били приморани да часове скрате на 30 минута.
Директор ОШ "Свети Сава" Владимир Вуловић рекао је Срни да се понављају проблеми из прошле године и да гријање и када га има није задовољавајуће.
Према његовим ријечима, из Градске топлане су обавијестили школу да санирају квар на систему и очекују да ће проблем бити ријешен до краја недјеље.
Директор Топлане Горан Вучковић каже да поправке трају на углу улица Цара Уроша и 1. маја, да је ријеч о великом квару на топловоду и да би требало да овај проблем буде ријешен до краја недјеље.
"Имамо и проблем са рудницима од којих набављамо угаљ за рад Топлане, троши се дневно између 20 и 30 тона, али имамо нешто на залихама", рекао је Вучковић Срни.
Он је навео да Топлана у Бијељини има 900 корисника међу којима су школа "Свети Сава", вртић "Драган и Зоран", зграде Полицијске управе, Библиотеке и Градске управе.
На питање да ли ће грађани платити гријање које нису имали у новембру и децембру Вучковић је рекао да ће одлуку о томе донијети управа Топлане, иако је градоначелник Бијељине Љубиша Петровић раније објавио да за децембар услуга неће бити наплаћена, док ће за новембар рачуни бити умањени.
Из Градске управе седмицама само обавјештавају грађане да гријања немају или да га неће имати, правдајући то кваровима на постројењима или лошим квалитетом угља.
