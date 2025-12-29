Logo
Велика туга за Ентонија Џошуу: Познат идентитет настрадалих особа

29.12.2025

21:34

Коментари:

0
Велика туга за Ентонија Џошуу: Познат идентитет настрадалих особа
Фото: Tanjug / AP / Lynne Sladky

Бивши првак свијета тешке категорије Ентони Џошуа доживио је стравичну несрећу у Нигерији и само пуком срећом је избјегао смрт.

Међутим, овај дан славни боксер никад неће заборавити. Изгубио је двојицу пријатеља и најближих сарадника.

Потврђено је да су у несрећи страдали његови најближи пријатељи Сина Гами и Латиф (Кевин Ајоделе), познатији као Лац.

Ентони Џошуа

Остали спортови

Прве слике језиве несреће у којој је повријеђен Ентони Џошуа

Обојица су годинама уназад константно били из Џошуу.

Сина му је био кондициони тренер, док је Лац имао улогу личног тренера великог шампиона.

Стравичну несрећу изазвала је огромна брзина и неопрезност возача. Налетио је на стационарно возило поред пута и дошло је до незапамћене трагедије, преноси СпортСпорт.ба.

entoni dzosua

Сцена

Језиво! Ентони Џошуа повријеђен у несрећи у којој су погинуле двије особе

Од Лаца и Сине се опраштају позната лица из борилачког свијета. Сви су их одлично познавали.

– Хвала Богу па је шампион преживио ову тешку несрећу. Молимо се за двојицу палих војника Лаца и Сину и њихове породице. Познавао сам обојицу, добри људи. Почивајте у миру момци – написао је Крис Јубанк Џуниор.

– Почивај у миру брате Абдул Латифе. Нека Узвишени олакша твојим вољеним – написао је Сони Бил Вилијамс.

– Не могу ни замислити бол кроз коју пролази Џошуа. Мене боли, а могу замислити само њега. Изгубио је двојицу најближих пријатеља – написао је Там Кан.

Дефинитивно ће погибија великих пријатеља утицати на Џошуу. Шампион је био на повратку ка врху, али сада се апсолутно све мијења.

Ентони Џошуа је срећом преживио. Прошао је само са лакшим повредама, али дефинитивно је у њему бол која неће тако лако проћи.

Говорило се о повратничком мечу у фебруару, те о обрачуну с Тајсоном Фјуријем, но након свега је све под великим упитником.

