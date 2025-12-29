Велика туга за Ентонија Џошуу: Познат идентитет настрадалих особа

29.12.2025
21:34
Бивши првак свијета тешке категорије Ентони Џошуа доживио је стравичну несрећу у Нигерији и само пуком срећом је избјегао смрт.
Међутим, овај дан славни боксер никад неће заборавити. Изгубио је двојицу пријатеља и најближих сарадника.
Потврђено је да су у несрећи страдали његови најближи пријатељи Сина Гами и Латиф (Кевин Ајоделе), познатији као Лац.
Прве слике језиве несреће у којој је повријеђен Ентони Џошуа
Обојица су годинама уназад константно били из Џошуу.
Сина му је био кондициони тренер, док је Лац имао улогу личног тренера великог шампиона.
🚨 The two people who died in the Anthony Joshua crash were coaches and close friends of his, Latz and Sina— ACD MMA (@acdmma_) December 29, 2025
- Sina was his strength and conditioning coach, who can be seen here preparing him for his Jake Paul fight 2 weeks ago
- Latz was AJ’s personal trainer
RIP to both 💔 pic.twitter.com/Xn3Q4baBlh
Стравичну несрећу изазвала је огромна брзина и неопрезност возача. Налетио је на стационарно возило поред пута и дошло је до незапамћене трагедије, преноси СпортСпорт.ба.
Језиво! Ентони Џошуа повријеђен у несрећи у којој су погинуле двије особе
Од Лаца и Сине се опраштају позната лица из борилачког свијета. Сви су их одлично познавали.
– Хвала Богу па је шампион преживио ову тешку несрећу. Молимо се за двојицу палих војника Лаца и Сину и њихове породице. Познавао сам обојицу, добри људи. Почивајте у миру момци – написао је Крис Јубанк Џуниор.
– Почивај у миру брате Абдул Латифе. Нека Узвишени олакша твојим вољеним – написао је Сони Бил Вилијамс.
– Не могу ни замислити бол кроз коју пролази Џошуа. Мене боли, а могу замислити само њега. Изгубио је двојицу најближих пријатеља – написао је Там Кан.
Дефинитивно ће погибија великих пријатеља утицати на Џошуу. Шампион је био на повратку ка врху, али сада се апсолутно све мијења.
Ентони Џошуа је срећом преживио. Прошао је само са лакшим повредама, али дефинитивно је у њему бол која неће тако лако проћи.
Говорило се о повратничком мечу у фебруару, те о обрачуну с Тајсоном Фјуријем, но након свега је све под великим упитником.
