Logo
Large banner

Хаос у Турској: Убијена три полицајца и шест терориста!

Извор:

СРНА

29.12.2025

21:20

Коментари:

0
Хаос у Турској: Убијена три полицајца и шест терориста!
Фото: Tanjug / AP / Efekan Akyuz

Министар унутрашњих послова Турске Али Јерликаја саопштио је да су три полицајца и шест припадника терористичке организације Исламска држава /ИСИС/ погинули данас усљед ватре коју су отворили припадници ИСИС-а током антитерористичке операције на сјеверозападу земље.

Према његовим ријечима, најмање осам полицајаца и један ноћни чувар такође су рањени у сукобу.

До пуцњаве је дошло након што је полиција упала у кућу у којој су се крили наводни милитанти у округу Елмали у провинцији Јалова, јужно од Истанбула.

Јерликаја је рекао да је операција била једна од више од 100 истовремених рација изведених у 15 провинција широм земље против осумњичених милитаната ИСИС-а.

Он је подсјетио да је недавно око 115 милитаната ухапшено због наводног планирања напада усмјерених на прославе Божића и Нове године током ове операције, преноси Танјуг.

Он је навео да је операција у Јалови спроведена са "великом пажњом" јер су жене и дјеца били у кући у којој су се налазили наводни милитанти.

Подијели:

Тагови:

Islamska drŽava

Turska

Пуцњава

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Украјина

Свијет

Дмитријев: Русија жели мир, ЕУ и Лондон хушкају на рат

1 ч

0
Захарова: Зеленски лаже, Кијев ће одговарати

Свијет

Захарова: Зеленски лаже, Кијев ће одговарати

1 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп о нападу на Путинову резиденцију: Зато Кијеву нисам дао "томахавке"

2 ч

0
Путин потписао декрет о регрутацији

Свијет

Путин потписао декрет о регрутацији

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

19

Словенци запрепаштени: Опљачкано и уништено преко 100 гробова

22

17

Државна дума: Напад на Путинову резиденцију не смије остати без одговора

22

15

Чеда Јовановић признао да живи са Ацом, показао шта раде заједно

22

10

Нешто се чудно дешава на ушћу Неретве, стручњак забринут: "Никад их није било тако мало"

22

02

Црвена звезда добила позив од НБА

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner