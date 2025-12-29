Хаос у Турској: Убијена три полицајца и шест терориста!

Извор:
29.12.2025
Министар унутрашњих послова Турске Али Јерликаја саопштио је да су три полицајца и шест припадника терористичке организације Исламска држава /ИСИС/ погинули данас усљед ватре коју су отворили припадници ИСИС-а током антитерористичке операције на сјеверозападу земље.
Према његовим ријечима, најмање осам полицајаца и један ноћни чувар такође су рањени у сукобу.
До пуцњаве је дошло након што је полиција упала у кућу у којој су се крили наводни милитанти у округу Елмали у провинцији Јалова, јужно од Истанбула.
Јерликаја је рекао да је операција била једна од више од 100 истовремених рација изведених у 15 провинција широм земље против осумњичених милитаната ИСИС-а.
Он је подсјетио да је недавно око 115 милитаната ухапшено због наводног планирања напада усмјерених на прославе Божића и Нове године током ове операције, преноси Танјуг.
Он је навео да је операција у Јалови спроведена са "великом пажњом" јер су жене и дјеца били у кући у којој су се налазили наводни милитанти.
