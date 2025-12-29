29.12.2025
20:28
Коментари:0
Предсједник Украјине Володимир Зеленски лаже, кијевски режим ће одговарати за своје злочине, изјавила је данас портпаролка Министарства спољних послова Русије Марија Захарова, коментаришући негирање Зеленског да су украјинске снаге гађале дроновима резиденцију предсједника Русије Владимира Путина.
Она је, на свом Телеграм каналу, скренула пажњу на медијске извјештаје да је "Зеленски оцијенио изјаву (шефа руске дипломатије Сергеја) Лаврова о нападу на Путинову резиденцију лажима", преноси Спутњик.
"Изјаве Зеленског о Бучи су лажи. Изјаве Зеленског о дјеци коју је наводно киднаповала Русија су лажи. Саопштења Зеленског о невољности Русије да преговара су лажи. Али ријечи Лаврова су истина, а кијевски режим ће одговарати за ове злочине", истакла је Захарова.
Раније данас, Лавров је изјавио да је у ноћи између недјеље и понедјељка Кијев извео терористички напад на резиденцију предсједника Русије у Новгородској области, користећи 91 дрон.
Он је поручио да је "Русија одредила циљеве за узвратне ударе, као и вријеме њиховог извођења".
Након тога, огласио се Зеленски и негирао напад на предсједничку резиденцију.
