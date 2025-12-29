Трамп о нападу на Путинову резиденцију: Зато Кијеву нисам дао "томахавке"

29.12.2025
20:06
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп је телефонски разговор са Путином назвао веома продуктивним.
- Имао сам веома добар разговор јутрос. Сачекао сам до јутра, јер је у Русији у тренутку када смо завршили било прилично касно... око 2.30 послије поноћи. Разговарали смо у осам сати ујутру по нашем времену и то је био веома продуктиван разговор - рекао је Трамп на конференцији за новинаре са Бењамином Нетанјахуом на Флориди.
Предсједник САД је истакао да је тек недавно сазнао за напад Кијева на резиденцију руског лидера у Новгородској области.
Свијет
"Трамп шокиран и огорчен због напада на Путинову резиденцију": Детаљи разговора два предсједника
- Управо сам чуо, али не знам ништа о томе. То би било јако лоше - рекао је Трамп.
Према његовим ријечима, Сједињене Државе разјашњавају ову ситуацију. Трамп је додао да у процесу рјешавања украјинског сукоба и даље постоје отворена питања.
Касније је амерички предсједник навео да је те информације добио директно од Владимира Путина.
Према његовим ријечима, "сада није вријеме за такве потезе".
- Мени се то не допада. Управо зато сам спречио испоруке "томахавка". Веома сам љут - објаснио је амерички лидер.
Раније је помоћник предсједника Русије Јуриј Ушаков саопштио је да је током телефонског разговора са Владимиром Путином предсједник САД био шокиран вијестима о нападу Украјине на државну резиденцију предсjедника Русије у Новгородској области и да је изјавио како није могао да замисли тако "луде поступке".
Најновије
Најчитаније
22
19
22
17
22
15
22
10
22
02
Тренутно на програму