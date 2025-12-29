Logo
Large banner

Трамп о нападу на Путинову резиденцију: Зато Кијеву нисам дао "томахавке"

29.12.2025

20:06

Коментари:

0
Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп је телефонски разговор са Путином назвао веома продуктивним.

- Имао сам веома добар разговор јутрос. Сачекао сам до јутра, јер је у Русији у тренутку када смо завршили било прилично касно... око 2.30 послије поноћи. Разговарали смо у осам сати ујутру по нашем времену и то је био веома продуктиван разговор - рекао је Трамп на конференцији за новинаре са Бењамином Нетанјахуом на Флориди.

Предсједник САД је истакао да је тек недавно сазнао за напад Кијева на резиденцију руског лидера у Новгородској области.

tramp putin

Свијет

"Трамп шокиран и огорчен због напада на Путинову резиденцију": Детаљи разговора два предсједника

- Управо сам чуо, али не знам ништа о томе. То би било јако лоше - рекао је Трамп.

Према његовим ријечима, Сједињене Државе разјашњавају ову ситуацију. Трамп је додао да у процесу рјешавања украјинског сукоба и даље постоје отворена питања.

Касније је амерички предсједник навео да је те информације добио директно од Владимира Путина.

Према његовим ријечима, "сада није вријеме за такве потезе".

- Мени се то не допада. Управо зато сам спречио испоруке "томахавка". Веома сам љут - објаснио је амерички лидер.

Раније је помоћник предсједника Русије Јуриј Ушаков саопштио је да је током телефонског разговора са Владимиром Путином предсједник САД био шокиран вијестима о нападу Украјине на државну резиденцију предсjедника Русије у Новгородској области и да је изјавио како није могао да замисли тако "луде поступке".

Подијели:

Тагови:

Русија

Доналд Трамп

Владимир Зеленски

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Путин потписао декрет о регрутацији

Свијет

Путин потписао декрет о регрутацији

2 ч

0
Зеленски негира напад на Путинову резиденцију

Свијет

Зеленски негира напад на Путинову резиденцију

4 ч

0
"Трамп шокиран и огорчен због напада на Путинову резиденцију": Детаљи разговора два предсједника

Свијет

"Трамп шокиран и огорчен због напада на Путинову резиденцију": Детаљи разговора два предсједника

4 ч

0
Бијела кућа: Трамп поново разговарао са Путином

Свијет

Бијела кућа: Трамп поново разговарао са Путином

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

19

Словенци запрепаштени: Опљачкано и уништено преко 100 гробова

22

17

Државна дума: Напад на Путинову резиденцију не смије остати без одговора

22

15

Чеда Јовановић признао да живи са Ацом, показао шта раде заједно

22

10

Нешто се чудно дешава на ушћу Неретве, стручњак забринут: "Никад их није било тако мало"

22

02

Црвена звезда добила позив од НБА

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner