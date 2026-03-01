Logo
Сутра Дан жалости због погибије деветнаестогодишњег младића

СРНА

01.03.2026

15:50

0
Сутра Дан жалости због погибије деветнаестогодишњег младића
Фото: Pixabay

У Козарској Дубици сутра ће бити Дан жалости поводом трагичне смрти деветнаестогодишњег Дубичанина Михајла Ожеговића, који је погинуо у саобраћајној несрећи.

Одлуку о проглашењу Дана жалости донио је начелник општине Игор Савковић.

Заставе испред зграде општине, на јавним предузећима и установама чији је оснивач општина, биће спуштене на пола копља.

На јавним мјестима неће се одржавати програми јавног, културног и забавног карактера, нити ће бити емитована музика у угоститељским објектима.

Ожеговић је погинуо у ноћи са петка на суботу приликом слијетања аутомобила "мерцедес" са коловоза.

Нови Град

Дан жалости

