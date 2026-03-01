Сутра Дан жалости због погибије деветнаестогодишњег младића

Извор:
СРНА
01.03.2026
15:50
Коментари:0
У Козарској Дубици сутра ће бити Дан жалости поводом трагичне смрти деветнаестогодишњег Дубичанина Михајла Ожеговића, који је погинуо у саобраћајној несрећи.
Одлуку о проглашењу Дана жалости донио је начелник општине Игор Савковић.
Кошарка
Три играча Партизана заробљена у Дубаију
Заставе испред зграде општине, на јавним предузећима и установама чији је оснивач општина, биће спуштене на пола копља.
На јавним мјестима неће се одржавати програми јавног, културног и забавног карактера, нити ће бити емитована музика у угоститељским објектима.
Свијет
Откривени детаљи ликвидације Хамнеија: Тренутак није случајан
Ожеговић је погинуо у ноћи са петка на суботу приликом слијетања аутомобила "мерцедес" са коловоза.
Свијет
45 мин0
Свијет
45 мин0
Регион
56 мин0
Сцена
59 мин0
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
21 ч0
Градови и општине
23 ч0
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
16
25
16
16
16
13
16
12
16
06
Тренутно на програму