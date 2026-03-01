Logo
Горе Дубаи и Абу Даби: Има мртвих и рањених у нападу на аеродроме у УАЕ

01.03.2026

15:40

Напад-аеродром-Дубаи
Фото: (AP Photo/Altaf Qadri)

Погинула је једна особа, а 11 је повријеђено на аеродромима у Дубаију и Абу Дабију у иранским нападима изведеним широм Блиског истока као одговор на масовни и континуирани напад САД-а и Израела на Иран.

Иран је користио балистичке ракете и дронове за нападе великих размјера на америчке савезнике и имовину широм региона Персијског залива и најављује још снажнији одговор – након што су у текућој америчко-израелској ваздушној офанзиви, покренутој у суботу ујутру, убијени врховни вјерски вођа Ирана и други високи ирански званичници, преноси Би-би-си.

Власти у Абу Дабију потврдиле су да је пресретнут дрон који је циљао Међународни аеродром Зајед (АУХ), што је довело до "пада крхотина које су усмртиле једну особу, а раниле седам".

Међународни аеродром у Дубаију, најпрометнији на свијету по путничком саобраћају, оштећен је у инциденту у којем су повријеђене четири особе, преноси Блиц.

Хиљаде летова су приземљене у правцу и са Блиског истока, што је изазвало један од најозбиљнијих поремећаја глобалног путовања од пандемије ковида.

Иран експлозије

Свијет

У нападима убијен и Махмуд Ахмадинеџад

Катар, Бахреин, Јордан и Кувајт, земље у којима постоје америчке војне базе, саопштили су да су пресрели непријатељске ракете, наводећи да су крхотине уништених пројектила проузроковале велику штету. Остаци и крхотине погођених ракета изазвали су пожар у луци Џебел Али у УАЕ, деветој најпрометнијој на свијету.

