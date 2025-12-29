"Трамп шокиран и огорчен због напада на Путинову резиденцију": Детаљи разговора два предсједника

Извор:
Нови телефонски разговор руског лидера Владимира Путина и америчког предсједника Доналда Трампа о Украјини је завршен, прошао је позитивно, објавила је Бијела кућа.
Како је истакао помоћник предсједника Јуриј Ушаков, Трамп је информисан о нападу дроновима на резиденцију руског предсједника.
„Предсједник Трамп је завршио позитиван разговор са предсједником Путином у вези са Украјином“, написала је Керолајн Ливит, портпарол Бијеле куће на друштвеним мрежама.
Помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков, коментаришући разговор два лидера истакао је да ️су Трамп и његови кључни савјетници детаљно информисали руску страну о главним аспектима преговора са украјинском страном.
„Наравно, Владимир Путин је скренуо пажњу свом колеги, Доналду Трампу, да је практично одмах након онога што америчка страна сматра успјешним преговарачким кругом у Мар-а-Лагу, кијевски режим извео терористички напад уз масовну употребу беспилотних летјелица на државну резиденцију предсједника Русије у Новгородској области“, навео је Ушаков.
Како је испричао Ушаков, предсједник САД је био шокиран овом информацијом, буквално је био огорчен и рекао је да није могао ни да замисли да могу бити направљени тако сулуди поступци.
Како је истакао, Трамп је саопштио да ће овај инцидент утицати на амерички приступ у раду са Владимиром Зеленским.
„Како је речено, то ће несумњиво утицати на америчке приступе у контексту рада са Зеленским, коме садашња администрација, како је рекао сам Трамп, хвала Богу, није дала ракете ‘Томахок’“, рекао је Ушаков новинарима.
Ушаков је додао да ће након овог догађаја ставови Русије у вези са читавим низом постигнутих договора бити ревидирани.
Најновији телефонски разговор између Путина и Трампа је десети од почетка 2025. године.
