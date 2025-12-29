Logo
Трамп: Рат у Украјини би могао да се заврши за неколико недјеља

РТС

29.12.2025

Руковање Доналда Трампа и Володимира Зеленског након састанка у Флориди
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Постигнут је велики напредак и усклађено је око 95 одсто мировног плана за окончање рата, поручио је амерички предсједник Доналд Трамп након састанка са украјинским предсједником Володимиром Зеленским. Разговором на Флориди задовољан је и Зеленски који је рекао да је мировни план од 20 тачака договорен 90 одсто. Шеф Бијеле куће разговарао и са руским предсједником Владимиром Путином, али и са европским лидерима.

Амерички предсједник Доналд Трамп оцијенио је као "сјајан састанак" са украјинским предсједником Володимиром Зеленским и рекао да су "много ближи" договору о прекиду рата у Украјини.

"Разговарали смо о много тачака. Мислим да смо много ближи, можда веома близу“, рекао је Трамп на конференцији за новинаре послије састанка.

Трамп и Зеленски су разговарали и са европским лидерима.

"Сви су они сјајни лидери и имали смо одличан разговор са њима“, навео је Трамп, додајући да су постигли велики напредак у окончању рата у Украјини.

Зеленски Трмап

Свијет

Састанак Зеленског и Трампа: "Путин је озбиљан у вези с миром"

На питање о безбједносним гаранцијама, Трамп је рекао да постоје "једно или два трновита питања", али да процес иде "веома добро".

Указао је и да би рат могао да се заврши за "неколико недјеља", али да је могуће да се то ипак неће догодити.

"За неколико недјеља знаћемо на овај или онај начин", казао је Трамп.

Зеленски је захвалио Трампу на "одличном састанку", истичући да су разговарали о свим аспектима мировног оквира.

Украјински предсједник је рекао да је мировни план од 20 тачака договорен 90 одсто, тврдећи да су безбједносне гаранције између САД и Украјине договорене 100 одсто.

Безбједносне гаранције су "кључна прекретница у постизању трајног мира", нагласио је Зеленски.

Зеленски је навео да ће европски и украјински тимови наставити да раде на мировном плану и да ће се састати "у наредним недјељама" како би "финализовали сва разматрана питања".

Прије састанка са Зеленским, шеф Бијеле куће телефоном је разговарао са руским предсједником Владимиром Путином, а тај састанак оцијенио је као одличан.

(РТС)

Володимир Зеленски

Доналд Трамп

