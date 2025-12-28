Трамп: Сједињене Државе замјењују УН

Извор:
Агенције
28.12.2025
17:00
Коментари:0
Сједињене Државе замјењују УН у мировним напорима, јер ова организација не нуди никакву помоћ у рјешавању сукоба, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп.
"Драго ми је да објавим да ће се сукоби између Тајланда и Камбоџе тренутно зауставити и да ће се сви вратити животу у миру, у складу са нашим недавно договореним првобитним споразумом. Можда су Сједињене Државе постале праве УН, које су од врло мале помоћи", написао је Трамп на мрежи "Трут сошл".
Он је додао да УН нису помогле у рјешавању ниједног сукоба, укључујући и онај између Русије и Украјине.
"Уједињене нације морају почети да се активирају и укључују у свјетски мир", рекао је Трамп.
