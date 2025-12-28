Logo
Large banner

Трамп: Сједињене Државе замјењују УН

Извор:

Агенције

28.12.2025

17:00

Коментари:

0
Трамп: Сједињене Државе замјењују УН
Фото: Tanjug / AP / Jose Luis Magana

Сједињене Државе замјењују УН у мировним напорима, јер ова организација не нуди никакву помоћ у рјешавању сукоба, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп.

"Драго ми је да објавим да ће се сукоби између Тајланда и Камбоџе тренутно зауставити и да ће се сви вратити животу у миру, у складу са нашим недавно договореним првобитним споразумом. Можда су Сједињене Државе постале праве УН, које су од врло мале помоћи", написао је Трамп на мрежи "Трут сошл".

Он је додао да УН нису помогле у рјешавању ниједног сукоба, укључујући и онај између Русије и Украјине.

"Уједињене нације морају почети да се активирају и укључују у свјетски мир", рекао је Трамп.

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

Уједињене нације

SAD

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Састанак на Флориди - Трамп и Зеленски о мировном плану

Свијет

Састанак на Флориди - Трамп и Зеленски о мировном плану

12 ч

0
Њемачки медији: Сусрет Зеленског с Трампом ће бити неуспјешан

Свијет

Њемачки медији: Сусрет Зеленског с Трампом ће бити неуспјешан

1 д

0
Бијела кућа потврдила Трампов састанак са Зеленским

Свијет

Бијела кућа потврдила Трампов састанак са Зеленским

1 д

0
Потврђено: Састају се Трамп и Зеленски, позната и локација

Свијет

Потврђено: Састају се Трамп и Зеленски, позната и локација

1 д

0

Више из рубрике

Лукашенко оборен током утакмице

Свијет

Лукашенко оборен током утакмице

3 ч

0
Умро Данијел Брелаз

Свијет

Умро Данијел Брелаз

4 ч

0
Потпуни хаос у Сирији: Власти отвориле ватру на демонстранте, најмање двоје мртвих

Свијет

Потпуни хаос у Сирији: Власти отвориле ватру на демонстранте, најмање двоје мртвих

4 ч

0
Русија и Украјина постигле примирје у Запорожју како би се избјегла нуклеарна катастрофа

Свијет

Русија и Украјина постигле примирје у Запорожју како би се избјегла нуклеарна катастрофа

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

21

ХОРОР! Мушкарац убио девет особа, међу њима четворо његове дјеце

20

09

Сутра славимо великог пророка: Његове ријечи су опомена за све, а ево шта никако не смијете заборавити

19

53

Састанак Зеленског и Трампа: "Путин је озбиљан у вези с миром"

19

41

Смијењени украјински команданти! Лагали о стању на фронту, што су Руси дебело казнили!

19

35

Материце – мајка је највећа светиња

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner