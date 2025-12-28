Састанак на Флориди - Трамп и Зеленски о мировном плану

Извор:
28.12.2025
Амерички лидер Доналд Трамп и украјински предсједник Володимир Зеленски разговараће на Флориди о приједлозима за мировни споразум.
Шеф Кремља поручује да ће, ако Кијев не жели да ријеши ситуацију мирним средствима, Русија реализовати циљеве специјалне војне операције оружаним путем.
Руска противваздушна одбрана оборила током ноћи 25 украјинских дронова изнад шест руских региона, саопштило је Министарство одбране Русије.
Бијела кућа није издала посебно саопштење у вези састанка, али је у распореду за викенд који је послала медијима прецизирала сатницу за састанак између Трампа и Зеленског за недјељу у 15 сати, преноси Њујорк тајмс. Више детаља није саопштено.
Зеленски је овај састанак најавио на друштвеним мрежама у петак.
Он је рекао да ће том приликом донијети нови план од 20 тачака за окончање рата, који укључује приједлог за демилитаризовану зону, а главни фокус састанка биће безбједносне гаранције за Украјину.
