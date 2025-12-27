Logo
Бијела кућа потврдила Трампов састанак са Зеленским

Извор:

Б92

27.12.2025

15:46

Бијела кућа потврдила Трампов састанак са Зеленским
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Председник САД Доналд Трамп састаће се са украјинским предсједником Володимиром Зеленским на Флориди у недјељу, саопштила је Бијела кућа.

Према распореду америчког предсједника, билатерални разговори ће се одржати у 15.00 часова по локалном времену у Палм Бичу на Флориди.

Бијела кућа није издала посебно саопштење с тим у вези, али је у распореду за викенд који је послала медијима прецизирала сатницу за састанак између Трампа и Зеленског за недјељу у 15 часова, преноси "Њујорк тајмс".

Више детаља није саопштено.

Зеленски је овај састанак најавио на друштвеним мрежама у петак.

Он је рекао да ће том приликом донијети нови план од 20 тачака за окончање рата, који укључује предлог за демилитаризовану зону, а главни фокус састанка биће безбједносне гаранције за Украјину.

Тагови:

Доналд Трамп

Володимир Зеленски

