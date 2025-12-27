Бијела кућа потврдила Трампов састанак са Зеленским

Извор:
Председник САД Доналд Трамп састаће се са украјинским предсједником Володимиром Зеленским на Флориди у недјељу, саопштила је Бијела кућа.
Према распореду америчког предсједника, билатерални разговори ће се одржати у 15.00 часова по локалном времену у Палм Бичу на Флориди.
Бијела кућа није издала посебно саопштење с тим у вези, али је у распореду за викенд који је послала медијима прецизирала сатницу за састанак између Трампа и Зеленског за недјељу у 15 часова, преноси "Њујорк тајмс".
Више детаља није саопштено.
Зеленски је овај састанак најавио на друштвеним мрежама у петак.
Он је рекао да ће том приликом донијети нови план од 20 тачака за окончање рата, који укључује предлог за демилитаризовану зону, а главни фокус састанка биће безбједносне гаранције за Украјину.
