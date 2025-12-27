Logo
Нијемац открио да му дјед био Хитлерова десна рука: "Мој живот је био лаж"

Нијемац открио да му дјед био Хитлерова десна рука: "Мој живот је био лаж"

Замислите да са 47 година случајно сазнате да је ваш дјед био један од највећих криминалаца у историји човјечанства.

Управо то се догодило Хенрику Ленкајту, који је открио да је директни потомак Хајнриха Химлера, Хитлерове десне руке и главног архитекте Холокауста, јавља Скај њуз.

"Зло чудовиште, убица, нациста", тако Хенрик Ленкајт данас описује свог дједа, преноси Б92.

Тренутак који је све промијенио

Ленкеит се сјећа тренутка из прошлости, 2024. године, који му је заувијек промијенио живот. Почео је да гледа документарац о нацистима и, заинтригиран оним што је видио, одлучио је да даље истражи.

Онда је на веб-сајту угледао познато лице - лице своје баке Хедвиг Потаст. Испод њене слике био је натпис: "Химлерова љубавница".

Даља истраживања потврдила су његове најгоре сумње: Химлер је био биолошки отац његове мајке, а самим тим и његов дјед.

"Мој живот је био лаж"

"Како се носите са чињеницом да сте у сродству са једним од највећих криминалаца у историји?", питао га је новинар током њиховог сусрета у Берлину.

"Не носите се", брзо је одговорио Хенрик. Каже да га је откриће навело да преиспита све што је мислио да зна о себи и свом животу.

"Ко сам ја? Ко сам био? Зашто ми није речена истина 47 година?", пита. "Послије четрдесет седам година, мој живот је био као лаж", додаје.

Иако нема дефинитиван одговор, вјерује да су му родитељи крили истину како би га заштитили од тешког терета прошлости.

Бака "Мути" и Химлерова љубавница

Док листа стари породични албум, Хенрик показује фотографије баке Хедвиг.

"Упознали су се у озлоглашеном сједишту тајне полиције у Берлину, гдје је она радила као његова лична секретарица. Убрзо су започели аферу и до 1938. године, признали су једно другом љубав", рекао је.

Сјећа је се као драге особе коју је од милости звао "Мути".

"Никада нисам помислио да би могла бити љубавница масовног убице. Наравно, био је шок када сам то сазнао", додао је.

"Знала је све"

Новинарска истрага је открила да је Потаст била нациста, а један чланак је чак тврдио да је посједовала примјерак Хитлерове књиге "Мајн Кампф" с корицама од људсе коже. Када су га питали да ли је чуо за то, Хенрик је "разбио" све илузије о наивности своје баке, преноси Б92.

"Знала је. Мислим да је знала све", истакао је, па додао: "Били су љубавници. Чак сам чуо да је охрабрила Химлера да убрза ствари".

Упркос томе што је био ожењен другом женом, Химлер је вјеровао да шири аријевску расу афером са Хенриковим баком, а његово име је додато на извод из матичне књиге рођених Хенрикове мајке, званично потврђујући крвно сродство.

Терет крвне везе

Када су га питали да ли га ова генетска веза плаши, Хенрик је отворено одговарио: "Наравно. Питате се: 'Какво је моје насљеђе од тога?'"

Као командант СС-а, Химлер је био главни архитекта логора смрти и Коначног рјешења - нацистичког плана за систематски геноцид над европским Јеврејима. Створио је систем логора у којима су убијени милиони људи, углавном Јевреја.

Када га питају како сада гледа на Химлера, знајући истину, Хенрик не бира ријечи. "Масовни убица", "ђаво", "демон", набраја он.

"Све лоше ствари које можете да замислите".

Када је новинар истакао да мора да дода ријеч "дјед" на крај те листе, он је полако одговорио: "Да, Хитлеров замјеник и дјед. Он је мој дјед. Не могу ништа да учиним поводом тога".

