Ухапшен члан ИСИС-а у Турској: Планирао напад за Нову годину

Извор:
РТ Балкан
27.12.2025
14:17
Коментари:0
Турске власти саопштиле су данас да су ухапсиле осумњиченог члана екстремистичке групе Исламска држава који је планирао нападе током прославе Нове године.
Државна агенција Анадолија јавила је да је Ибрахим Буртакуџин ухапшен у заједничкој операцији коју су спровели полиција и Национална обавjештајна агенција у југоисточном граду Малатији.
БиХ
Ђулијани о БиХ: Уточиште убица Американаца, мјесто гдје се обучавао ИСИС
Безбjедносни званичници су за Анадолију рекли да је Буртакуџин био у контакту са многим симпатизерима ИСИС-а у Турској и иностранству и да је такође тражио прилику да се придружи текућим борбама у зонама сукоба. Власти су такође заплијениле дигиталне материјале и публикације које припадају ИСИС-у током рације у његовој кући.
Хапшење је обављено дан након што је истанбулско тужилаштво саопштило да су турске власти спровеле истовремене рације у којима су привеле преко стотину осумњичених чланова милитантне групе Исламска држава који су наводно планирали нападе током прославе Божића и Нове године, преноси РТ Балкан.
Свијет
1 год0
Свијет
2 год0
Свијет
1 год0
БиХ
10 мј0
Најновије
Најчитаније
16
48
16
33
16
13
16
06
16
03
Тренутно на програму