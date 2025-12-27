Logo
Large banner

Ухапшен члан ИСИС-а у Турској: Планирао напад за Нову годину

Извор:

РТ Балкан

27.12.2025

14:17

Коментари:

0
Ухапшен члан ИСИС-а у Турској: Планирао напад за Нову годину
Фото: pexels/ Engin Akyurt

Турске власти саопштиле су данас да су ухапсиле осумњиченог члана екстремистичке групе Исламска држава који је планирао нападе током прославе Нове године.

Државна агенција Анадолија јавила је да је Ибрахим Буртакуџин ухапшен у заједничкој операцији коју су спровели полиција и Национална обавjештајна агенција у југоисточном граду Малатији.

djulijani

БиХ

Ђулијани о БиХ: Уточиште убица Американаца, мјесто гдје се обучавао ИСИС

Безбjедносни званичници су за Анадолију рекли да је Буртакуџин био у контакту са многим симпатизерима ИСИС-а у Турској и иностранству и да је такође тражио прилику да се придружи текућим борбама у зонама сукоба. Власти су такође заплијениле дигиталне материјале и публикације које припадају ИСИС-у током рације у његовој кући.

Хапшење је обављено дан након што је истанбулско тужилаштво саопштило да су турске власти спровеле истовремене рације у којима су привеле преко стотину осумњичених чланова милитантне групе Исламска држава који су наводно планирали нападе током прославе Божића и Нове године, преноси РТ Балкан.

Подијели:

Тагови:

Терористички напад

Turska

ekstremisti

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

ИСИС објавио снимак Сиријца који је избо људе у Њемачкој?

Свијет

ИСИС објавио снимак Сиријца који је избо људе у Њемачкој?

1 год

0

Свијет

Спрема се нови терористички напад? Затрашујући позив Ал-Каиде и ИСИС-а

2 год

0
Ко је вођа ИСИС-К, одговорног за масакр у Москви: Мислило се да је мртав

Свијет

Ко је вођа ИСИС-К, одговорног за масакр у Москви: Мислило се да је мртав

1 год

0
Ђулијани о БиХ: Уточиште убица Американаца, мјесто гдје се обучавао ИСИС

БиХ

Ђулијани о БиХ: Уточиште убица Американаца, мјесто гдје се обучавао ИСИС

10 мј

0

Више из рубрике

Вулкан Етна поново еруптирао: Пепео стигао и до познатог скијалишта

Свијет

Вулкан Етна поново еруптирао: Пепео стигао и до познатог скијалишта

2 ч

0
Уништене двије лабораторије за производњу хероина

Свијет

Уништене двије лабораторије за производњу хероина

3 ч

0
Сњежна олуја погодила Њујорк: Проглашено ванредно стање, отказани сви летови

Свијет

Сњежна олуја погодила Њујорк: Проглашено ванредно стање, отказани сви летови

3 ч

0
Четири планинара погинула у лавини

Свијет

Четири планинара погинула у лавини

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

48

Напад у Дому здравља: "Животи три медицинске сестре су вриједили као једна таблета"

16

33

Гужва на граници са Хрватском не јењава

16

13

Компанија укинула бенефиције због боловања, дјевојка извршила самоубиство

16

06

Њемачки медији: Сусрет Зеленског с Трампом ће бити неуспјешан

16

03

Сестра јој "украла" титулу "краљице латекса"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner