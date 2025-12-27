Logo
Уништене двије лабораторије за производњу хероина

Извор:

СРНА

27.12.2025

13:47

Уништене двије лабораторије за производњу хероина
Фото: Pixabay

Авганистанске снаге безбједности уништиле су двије тајне лабораторије за производњу хероина и заплијениле више од 700 килограма илегалних дрога у западној провинцији Фарах, саопштено је из канцеларије замјеника министра унутрашњих послова за борбу против наркотика.

У саопштењу је наведено да су јединице полиције за борбу против наркотика спровеле низ операција на ободу округа Баква, уништивши двије лабораторије у којима је пронађено 767 килограма илегалних супстанци које се користе у производњи хероина.

У вези с тим, припадници безбједносних снага ухапсили су једну особу у сусједној провинцији Нимроз под оптужбом за шверц 57 килограма опијума, преноси Синхуа.

Авганистанске власти су интензивирале мјере против трговине и производње наркотика широм земље, те обећале да ће наставити операције док се узгој мака и производња хероина не искоријени.

