Logo
Large banner

Руске снаге одбиле пет контранапада: Купјанск остаје под руском контролом

Извор:

РТ Балкан

27.12.2025

13:02

Коментари:

1
Руске снаге одбиле пет контранапада: Купјанск остаје под руском контролом
Фото: Танјуг/АП

Купјанск је под контролом јединица 6. гардијске комбиноване армије групе трупа "Запад", саопштава Министарство одбране Руске Федерације.

Руски војници врше чишћење зграда и подрума од разједињених група Оружаних снага Украјине, рекао је командир чете.

"Налазимо се у Купјанску, чистимо зграде и подруме од раштрканих непријатељских група", рекао је "Тајфун", како је цитирало руско Министарство одбране.

Група "Запад" је одбила пет контранапада у области Купјанска у протекла два дана, рекао је Иван Бигма, шеф прес-центра групе Запад.

"Током протекла два дана, пет непријатељских контранапада је одбијено у области Купјанска у близини насеља Благодатовка, Прокоповка, Осиново, Болдиревка и Моначиновка. Сви контранапади су одбијени и ниједна територија није изгубљена", рекао је Бигма.

Уништено је пет комада технике, укључујући два оклопна транспортера М113 америчке производње и оклопно возило Пантер, као и више од 20 бораца украјинских оружаних снага.

Подијели:

Тагови:

Украјина

Русија

Купјанск

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Вода ријека

Свијет

Ужас у Русији: Тијело дјетета пронађено у аутомобилу који је пропао кроз лед на ријеци

6 ч

0
Преврнуо се аутобус, погинула једна особа, 10 повријеђено

Свијет

Преврнуо се аутобус, погинула једна особа, 10 повријеђено

6 ч

0
Психички растројени пацијент напао маказама особље болнице и полицију, пуцали и убили га

Свијет

Психички растројени пацијент напао маказама особље болнице и полицију, пуцали и убили га

6 ч

0
Ледена олуја погодила сјевероисток САД

Свијет

Ледена олуја погодила сјевероисток САД

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

48

Напад у Дому здравља: "Животи три медицинске сестре су вриједили као једна таблета"

16

33

Гужва на граници са Хрватском не јењава

16

13

Компанија укинула бенефиције због боловања, дјевојка извршила самоубиство

16

06

Њемачки медији: Сусрет Зеленског с Трампом ће бити неуспјешан

16

03

Сестра јој "украла" титулу "краљице латекса"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner