Извор:
РТ Балкан
27.12.2025
13:02
Коментари:1
Купјанск је под контролом јединица 6. гардијске комбиноване армије групе трупа "Запад", саопштава Министарство одбране Руске Федерације.
Руски војници врше чишћење зграда и подрума од разједињених група Оружаних снага Украјине, рекао је командир чете.
"Налазимо се у Купјанску, чистимо зграде и подруме од раштрканих непријатељских група", рекао је "Тајфун", како је цитирало руско Министарство одбране.
Група "Запад" је одбила пет контранапада у области Купјанска у протекла два дана, рекао је Иван Бигма, шеф прес-центра групе Запад.
"Током протекла два дана, пет непријатељских контранапада је одбијено у области Купјанска у близини насеља Благодатовка, Прокоповка, Осиново, Болдиревка и Моначиновка. Сви контранапади су одбијени и ниједна територија није изгубљена", рекао је Бигма.
Уништено је пет комада технике, укључујући два оклопна транспортера М113 америчке производње и оклопно возило Пантер, као и више од 20 бораца украјинских оружаних снага.
