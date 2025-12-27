Logo
Психички растројени пацијент напао маказама особље болнице и полицију, пуцали и убили га

СРНА

27.12.2025

10:22

Психички растројени пацијент напао маказама особље болнице и полицију, пуцали и убили га
Фото: Pixabay

Тридесеттрогодишњи пацијент у Универзитетској болници у граду Гисен у психички растројеном стању маказама је напао особље болнице, а потом и полицајце због чега су снаге реда биле приморане да га усмрте.

Драма је започела јуче послије подне када је пацијент маказама напао особље клинике, па је позвана полиција, наведено је у заједничком саопштењу Државног тужилаштва у Гисену и Покрајинске канцеларије криминалистичке полиције Хесена.

По доласку полиције ситуација је ескалирала, јер је пацијент маказама напао и њих због чега је полиција употријебила ватрено оружје.

Тренутно није познато колико је хитаца испаљено, пише њемачки "Билд".

Истрага у току.

На мјесту догађаја траје увиђај, прикупљају се трагови и испитују свједоци, а укључени су и балистичари.

Државно тужилаштво наложило је обдукцију тијела.

Њемачка

psihički bolesnik

