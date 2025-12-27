Психички растројени пацијент напао маказама особље болнице и полицију, пуцали и убили га

Извор:
СРНА
27.12.2025
10:22
Коментари:0
Тридесеттрогодишњи пацијент у Универзитетској болници у граду Гисен у психички растројеном стању маказама је напао особље болнице, а потом и полицајце због чега су снаге реда биле приморане да га усмрте.
Драма је започела јуче послије подне када је пацијент маказама напао особље клинике, па је позвана полиција, наведено је у заједничком саопштењу Државног тужилаштва у Гисену и Покрајинске канцеларије криминалистичке полиције Хесена.
По доласку полиције ситуација је ескалирала, јер је пацијент маказама напао и њих због чега је полиција употријебила ватрено оружје.
Тренутно није познато колико је хитаца испаљено, пише њемачки "Билд".
Истрага у току.
На мјесту догађаја траје увиђај, прикупљају се трагови и испитују свједоци, а укључени су и балистичари.
Државно тужилаштво наложило је обдукцију тијела.
