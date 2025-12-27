Logo
Ово је директор компаније који је радницима исплатио бонусе од чак 240 милиона долара

27.12.2025

10:07

Ово је директор компаније који је радницима исплатио бонусе од чак 240 милиона долара
Фото: Unsplash

Бивши извршни директор компаније "Фибребонд" из Луизијане исплатио је запосленима бонусе у укупном износу од 240 милиона долара, након што је компанију продао за 1,7 милијарди, објавио је "Волстрит џорнал".

Грејем Вокер, тадашњи извршни директор "Фибребонда", обезбиједио је да 15 одсто вриједности продаје буде намијењено запосленима, иако они нису посједовали акције компаније.

Споразум је постигнут раније ове године, када је компанију "Фибребонд" купила фирма "Еатон".

@nbcnews

Graham Walker, the outgoing CEO of Fibrebond, gifted his 540 full-time employees 15% of the proceeds of his company's sale — coming out to $443,000 each, paid out over the next five years if they stay with the company.

♬ original sound - nbcnews

Бонус је подијељен међу 540 запослених са пуним радним временом, у просјеку око 443.000 долара по раднику, који ће бити исплаћени током наредних пет година.

Према писању листа, запослени са дужим радним стажом добили су знатно веће износе.

Запослени су у јуну почели да добијају запечаћена писма са детаљима о појединачним бонусима.

mrtvacnica

Свијет

Најмрачнији скандал у историји Харварда: Ево шта је радио директор мртвачнице са лешевима

Компанију "Фибребонд" основао је 1982. године Вокеров отац, Клод Вокер, а током деценија пословања фирма је прошла кроз период снажног раста, али и озбиљне кризе, укључујући велики пожар 1998. године и пад потражње након пуцања дот-ком балона почетком 2000-их.

