Ово је директор компаније који је радницима исплатио бонусе од чак 240 милиона долара

Бивши извршни директор компаније "Фибребонд" из Луизијане исплатио је запосленима бонусе у укупном износу од 240 милиона долара, након што је компанију продао за 1,7 милијарди, објавио је "Волстрит џорнал".
Грејем Вокер, тадашњи извршни директор "Фибребонда", обезбиједио је да 15 одсто вриједности продаје буде намијењено запосленима, иако они нису посједовали акције компаније.
Споразум је постигнут раније ове године, када је компанију "Фибребонд" купила фирма "Еатон".
Бонус је подијељен међу 540 запослених са пуним радним временом, у просјеку око 443.000 долара по раднику, који ће бити исплаћени током наредних пет година.
Према писању листа, запослени са дужим радним стажом добили су знатно веће износе.
Запослени су у јуну почели да добијају запечаћена писма са детаљима о појединачним бонусима.
Компанију "Фибребонд" основао је 1982. године Вокеров отац, Клод Вокер, а током деценија пословања фирма је прошла кроз период снажног раста, али и озбиљне кризе, укључујући велики пожар 1998. године и пад потражње након пуцања дот-ком балона почетком 2000-их.
