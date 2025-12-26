Logo
Large banner

Измирује се више од два милиона KM ратне штете

26.12.2025

14:48

Коментари:

1
Измирује се више од два милиона KM ратне штете
Фото: АТВ

На основу олуке Владе Републике Српске данас ће у Централном регистру хартија од вриједности бити извршена регистрација 19. емисије обвезница за измирење обавеза по основу ратне материјалне и нематеријалне штете, којом ће бити измирене обавезе према 568 лица у укупној номиналној вриједности од 2.298.559 КМ.

Из Министарства финансија саопштено је да је у складу са Законом о унутрашњем дугу и усвојеном одлуком, рок доспијећа обвезница ратне штете 13 година од дана емисије, а исплата се врши у десет једнаких рата, почев од девете године прије крајњег рока доспијећа.

"У до сада емитованих 18 емисија обвезница ратне материјалне и нематеријалне штете, од којих су шест у потпуности отплаћене, Српска је емитовала укупно 457 милиона КМ. Од поменутог износа отплаћено је укупно 384 милиона КМ или 84 одсто на име доспјеле главнице", наводи се у саопштењу.

Према отплатном плану исплате 19. емисије обвезница, први купон доспијева 26. децембра 2026. године, а посљедњи ануитет 26. децембра 2038. године.

Гинтер Фелингер

Свијет

Србомрзац Гинтер Фелингер би опет да бомбардује Србе

"Исплата се врши у року од 15 дана од дана доспијећа преносом средстава на рачун власника хартија од вриједности. Власници обвезница ратне материјалне и нематеријалне штете након увођења у власништво у Централном регистру Хартија од вриједности могу трговати својим хартијама од вриједности по тржишним условима на Бањалучкој берзи хартија од вриједности", наводи се у саопштењу.

Подијели:

Тагови:

новац

šteta

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Повлачи се популарни апарат за кафу

Економија

Повлачи се популарни апарат за кафу

5 ч

0
Криптовалуте на мети лопова: Хакери украли 2,7 милијарди долара

Економија

Криптовалуте на мети лопова: Хакери украли 2,7 милијарди долара

7 ч

0
Ако сте сачували ове играчке из дјетињства, сада за њих можете добити милионе

Економија

Ако сте сачували ове играчке из дјетињства, сада за њих можете добити милионе

7 ч

0
Компензације као ослонац ликвидности привреде

Економија

Компензације као ослонац ликвидности привреде

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

56

Ово је најгора врста меса: Препуна холестерола и штетна за срце

16

55

"Тајван је црвена линија": Кина уводи строге санкције америчким дивовима

16

36

Додик поводом донаторске вечери: Да будемо уз оне који се боре, да им дамо вјеру да нису сами

16

32

Наручила божићни вијенац преко интернета, стигло урнебесно изненађење

16

28

Мистериозно преминуо руски генерал (56): Звали га "чувар врата" Сергеја Шојгуа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner