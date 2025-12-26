Измирује се више од два милиона KM ратне штете

26.12.2025
14:48
Коментари:1
На основу олуке Владе Републике Српске данас ће у Централном регистру хартија од вриједности бити извршена регистрација 19. емисије обвезница за измирење обавеза по основу ратне материјалне и нематеријалне штете, којом ће бити измирене обавезе према 568 лица у укупној номиналној вриједности од 2.298.559 КМ.
Из Министарства финансија саопштено је да је у складу са Законом о унутрашњем дугу и усвојеном одлуком, рок доспијећа обвезница ратне штете 13 година од дана емисије, а исплата се врши у десет једнаких рата, почев од девете године прије крајњег рока доспијећа.
"У до сада емитованих 18 емисија обвезница ратне материјалне и нематеријалне штете, од којих су шест у потпуности отплаћене, Српска је емитовала укупно 457 милиона КМ. Од поменутог износа отплаћено је укупно 384 милиона КМ или 84 одсто на име доспјеле главнице", наводи се у саопштењу.
Према отплатном плану исплате 19. емисије обвезница, први купон доспијева 26. децембра 2026. године, а посљедњи ануитет 26. децембра 2038. године.
"Исплата се врши у року од 15 дана од дана доспијећа преносом средстава на рачун власника хартија од вриједности. Власници обвезница ратне материјалне и нематеријалне штете након увођења у власништво у Централном регистру Хартија од вриједности могу трговати својим хартијама од вриједности по тржишним условима на Бањалучкој берзи хартија од вриједности", наводи се у саопштењу.
