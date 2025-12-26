Повлачи се популарни апарат за кафу

Извор:
Телеграф
26.12.2025
11:15
Државни инспекторат Републике Хрватске обавијестио је потрошаче да је из продаје повучен мали кућни апарат– млинац за кафу марке Switch ON, тип АН 460907-2401, СОКМЕ 180 Ц1, јер није сигуран за употребу.
Произвођач млинца је Компернас Ханделс ГМБХ из Њемачке, док је увозник и дистрибутер у Хрватској Кауфланд Хрватска, који је производ и пласирао на тржиште.
Према обавјештењу ДИРХ-а, производ се повлачи зато што корисник може доћи у контакт са дијелом који је под високим напоном због недовољне изолације, што може изазвати струјни удар.
Стављање овог производа на тржиште је забрањено, а потрошачи се упозоравају на опасност по здравље и безбједност.
Шта треба да урадите:
Одмах престаните да користите производ.
Обратите се трговцу од којег је апарат купљен ради повраћаја или замјене.
