Повлачи се популарни апарат за кафу

Извор:

Телеграф

26.12.2025

11:15

Државни инспекторат Републике Хрватске обавијестио је потрошаче да је из продаје повучен мали кућни апарат– млинац за кафу марке Switch ON, тип АН 460907-2401, СОКМЕ 180 Ц1, јер није сигуран за употребу.

Произвођач млинца је Компернас Ханделс ГМБХ из Њемачке, док је увозник и дистрибутер у Хрватској Кауфланд Хрватска, који је производ и пласирао на тржиште.

Према обавјештењу ДИРХ-а, производ се повлачи зато што корисник може доћи у контакт са дијелом који је под високим напоном због недовољне изолације, што може изазвати струјни удар.

Benzin, gorivo, dizel, benzinska pumpa

Србија

Стигле нове цијене горива пред празнике

Стављање овог производа на тржиште је забрањено, а потрошачи се упозоравају на опасност по здравље и безбједност.

Шта треба да урадите:

Одмах престаните да користите производ.

Обратите се трговцу од којег је апарат купљен ради повраћаја или замјене.

(Телеграф)

