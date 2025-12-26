Logo
Колико Руса вјерује Путину?

Извор:

Агенције

26.12.2025

11:07

Колико Руса вјерује Путину?
Фото: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

Ниво јавног повјерења у руског предсједника Владимира Путина износи 80,8 одсто, показује анкета коју је спровео Руски центар за истраживање јавног мњења /ВЦИОМ/.

"Истовремено, рејтинг одобравања рада предсједника опао за 0,9 процентних поена на 77 одсто", наводи се у извјештају центра.

Рад руске владе одобрава 49,5 одсто испитаника, а потезе премијера Михаила Мишустина 50,7 одсто. Повјерење у Мишустина изразило је 60 одсто испитаних, преноси ТАСС.

Подршка странци Јединствена Русија износи 35,2 одсто, Комунистичкој партији 8,8 одсто, Либерално-демократској партији 10,7 одсто, странци Праведна Русија за истину 5,4 одсто и странци Нови људи 7,7 одсто.

Испитаници су, такође, изразили свој став према шефовима парламентарних странака, па тако 35 одсто вјерује предсједнику Централног комитета Комунистичке партије, Генадију Зјуганову, 30,7 одсто вјерује лидеру странке Праведна Русија за истину, Сергеју Миронову, а 22,6 одсто вјерује лидеру Либерално-демократске партије, Леониду Слуцком.

Анкета је спроведена од 15. до 21. децембра на узорку од 1.600 одраслих Руса.

