Торнадо погодио Крф, односио цријепове са кровова

05.02.2026
Грчко острво Крф погодио је торнадо, који је уништио један киоск и изазвао штету на крововима кућа. Невријеме које је погодило Крф изазвало је пад дрвећа и нестанак струје, преноси грчки ЕРТ.
Торнадо је однио киоск, као и цријепове са кућа и пословних објеката у том подручју.
Ватрогасци и тим Цивилне заштите из општине Сјеверни Крф пожурили су на лице мјеста, уклањајући предмете које је ветар однио и чистећи путну мрежу од отпалих грана.
У Кавададесу је дрво пало на каблове, што је изазвало нестанак струје у великом дијелу сјеверозападног Крфа.
Сличан проблем се догодио у Периволију, гдје је због вјетрова дрво пало на мрежу, што је резултирало двочасовним нестанком струје.
Саобраћај на приобалном путу био је у прекиду неколико сати, јер се море због вјетрова излило на коловоз, спречавајући возила да се мимоиђу.
Лет компаније Егеј ка аеродрому "Јоанис Каподистријас" морао је да слиједи алтернативну руту како би избегао олујне облаке на западу и слетио је са закашњењем.
