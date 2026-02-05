Logo
Large banner

Торнадо погодио Крф, односио цријепове са кровова

Извор:

Танјуг

05.02.2026

08:05

Коментари:

0
Торнадо погодио Крф, односио цријепове са кровова

Грчко острво Крф погодио је торнадо, који је уништио један киоск и изазвао штету на крововима кућа. Невријеме које је погодило Крф изазвало је пад дрвећа и нестанак струје, преноси грчки ЕРТ.

Торнадо је однио киоск, као и цријепове са кућа и пословних објеката у том подручју.

Облаци, киша, снијег-10012025

Друштво

Данас претежно облачно са кишом

Ватрогасци и тим Цивилне заштите из општине Сјеверни Крф пожурили су на лице мјеста, уклањајући предмете које је ветар однио и чистећи путну мрежу од отпалих грана.

У Кавададесу је дрво пало на каблове, што је изазвало нестанак струје у великом дијелу сјеверозападног Крфа.

Сличан проблем се догодио у Периволију, гдје је због вјетрова дрво пало на мрежу, што је резултирало двочасовним нестанком струје.

beba

Друштво

У Српској рођене 22 бебе

Саобраћај на приобалном путу био је у прекиду неколико сати, јер се море због вјетрова излило на коловоз, спречавајући возила да се мимоиђу.

Лет компаније Егеј ка аеродрому "Јоанис Каподистријас" морао је да слиједи алтернативну руту како би избегао олујне облаке на западу и слетио је са закашњењем.

Подијели:

Таг:

tornado

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сухомеснати производ повлачи се са тржишта! Провјерите своје залихе

Економија

Сухомеснати производ повлачи се са тржишта! Провјерите своје залихе

1 ч

0
Истраживачи дошли до алармантног открића: Ово би могло да буде фатално

Наука и технологија

Истраживачи дошли до алармантног открића: Ово би могло да буде фатално

1 ч

0
Пацијент преживио два дана без плућа

Здравље

Пацијент преживио два дана без плућа

1 ч

0
Домаћа јаја траже мјесто у "Лидлу"

Друштво

Домаћа јаја траже мјесто у "Лидлу"

1 ч

0

Више из рубрике

Возач са 2,04 промила "закачио" аутомобил породице из БиХ, има повријеђених

Свијет

Возач са 2,04 промила "закачио" аутомобил породице из БиХ, има повријеђених

2 ч

0
Раднику из БиХ се суди у Ирској: Током реновирања власници куће показивао интимне дијелове

Свијет

Раднику из БиХ се суди у Ирској: Током реновирања власници куће показивао интимне дијелове

2 ч

0
Макронов савјетник у Москви: Договор око састанка?

Свијет

Макронов савјетник у Москви: Договор око састанка?

10 ч

0
Макрон о промени у односима између Европе и Русије: "То мора да буде припремљено.."

Свијет

Макрон о промени у односима између Европе и Русије: "То мора да буде припремљено.."

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

13

Родитељи, пазите! Повлачи још једна храна за бебе

09

11

Ушао у погрешан такси, па га супруг возачице претукао насмрт

09

05

Данас исплата за 10.105 корисникa

09

02

Организација старјешина ВРС: Српска видљива на глобалној сцени

08

57

Трамп издао наређење свим расположивим снагама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner