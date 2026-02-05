Раднику из БиХ се суди у Ирској: Током реновирања власници куће показивао интимне дијелове

05.02.2026
07:04
Окружни суд у Даблину саслушао је грађевинског радника из Босне и Херцеговине који се терети да је током извођења радова на реновирању куће власници објекта показао своје “интимне дијелове”, погрешно тумачећи њене сигнале!
Како преносе ирски медији, ријеч је о 56-годишњем раднику који у Ирској живи већ 18 година, без претходних кривичних дјела, никад осуђиван.
Судија Трејса Кели предложила је одлагање суђење док се не изради извјештај о процјени његовог ризика по друге, као и да се одреди приједлог за накнаду штете жртви.
Током данашње саслушања могло се чути да радник С.М. (56) показао своје “интимне дијелове” док је жена сједила у дневној соби“. Жртва је била шокирана и неко вријеме није могла да напусти просторију, али је на крају скупила храброст да изађе.
Док је пролазила поред њега у ходнику, он је и даље био "откривен". Бранилац Пади Флин потврдио је да је оптужени признао кривицу за излагање и изазивање страха и узнемирености.
У молби за блажу казну, адвокат одбране навео је да радник пати од посттрауматског стресног поремећаја (ПТСП) и анксиозности, као посљедице ратних траума које је доживио током грађанског рата у бившој Југославији 1990-их.
Адвокат је рекао да је на дан инцидента, прошлог јуна, радник био са екипом која је радила на кући те жене и да је „из неког разлога помислио да постоји нека хемија или позив“.
Описао је то као јадно оправдање и крајње бесмислен начин успостављања интимнијег односа, али то се сада не може промијенити.
У оквиру молбе за ублажавање казне, суд је чуо да је радник напустио кућу након сукоба са мајком оштећене, која га је одмах напала, што је само по себи било „трауматично искуство“. Адвокат одбране је додао да оптужени сада јасно схвата своју грешку у начину на који је поступио према жени те да га је срамота.
Бранилац је замолио судију да узме у обзир да је овај радник признао све пред полицијом током саслушања и да је до тог тренутка био друштвено одговоран и узоран грађанин.
Судија Кели се сложила да је ситуација била шокантна за оштећену, али је узела у обзир да је оптужени преузео одговорност за своје поступке и признао кривицу, чиме је жртва поштеђена потребе да свједочи на суђењу.
Према члану 45 Кривичног закона (сексуални деликти) из 2017. године, ово кривично дјело се на нивоу Окружног суда кажњава максималном казном затвора од шест мјесеци. Суђење је одложено до маја мјесеца.
