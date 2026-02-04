Кабинет предсједника Црне Горе: Премијер да смијени одговорне или да преузме одговорност

04.02.2026
Кабинет предсједника Црне Горе Јакова Милатовића позвао је премијера Милојка Спајића да одмах смијени одговорне за бјекство правоснажно осуђеног бившег специјалног тужиоца Лидије Митровић, или да преузме одговорност.
- Више није могуће да се крије иза бирократије, ланаца команде и фраза. Ово је његов посао, његова Влада и његова одговорност, јер ништа није урадио када је побјегао Милош Меденица - наведено је у саопштењу.
Из Кабинета црногорског предсједника су указалаи да је бјекство Митровићеве је још један доказ дубоких слабости владавине права у земљи, а да је премијер дужан да обезбиједи да институције раде, а не да се распадају пред очима грађана.
Наглашено да је да ту није ријеч о занемаривању радних задатака, већ о криминалу и корупцију, те су позвали и тужилаштво да покрене радње како би одговарали пред законом.
Црногорска полиција саопштила је раније данас да се бивши специјални тужилац Лидија Митровић није добровољно јавила на издржавање затворске казне и да је за њом расписана потјерница, након што није пронађена на адреси.
Црногорски медији преносе да је Митровићева оставила породици писмо у којем је навела да не може више да трпи неправду због чега је одлучила да покуша да избјегне издржавање казне затвора од седам мјесеци због злоупотребе службеног положаја.
Из Управе полиције вечерас су се поново огласили наводећи да полиција није били надлежна за поступање према Митровићевој док Основни суд у Подгорици није издао наредбу за њено принудно довођење.
Подсјетили су да је Суд упутио Митровићевој позив за издржавање казне затвора на коју је осуђена, али да се она није јавила.
Истакли су да полиција предузима мјере и радње како би пронашла осуђеницу и одвела је на издржавање затворске казне.
Митровићева је крајем маја прошле године правоснажно осуђена на казну затвора у трајању од седам мјесеци због злоупотребе службеног положаја у предмету "Клап".
