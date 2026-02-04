Logo
Свештенику Мијајлу Бацковићу запаљен Ренџ ровер

04.02.2026

21:26

Коментари:

1
Свештенику Мијајлу Бацковићу запаљен Ренџ ровер
Фото: Синиша Луковић

У насељу Учури у Тивту, синоћ око 3:30 сати, запаљен је аутомобил београдских регистарских ознака који користи свештеник Митрополије црногорско-приморске, Мијајло Бацковић.

Њему је запаљен Ренџ Ровер београдских таблица.

Према информацијама које преносе подгоричке "Вијести", истрага је у току, а ово је већ други пут у годину дана да се имовина оца Бацковића налази на мети нападача.

Политичка позадина и поновљени инциденти

Подсјетимо, у јануару прошле године испред његове куће већ је изгорио један аутомобил. Бацковић је раније изјављивао да ови напади имају јасну политичку позадину, повезујући их са својим активизмом током литија у Црној Гори. Он одбацује било какву повезаност с криминалним круговима или бизнисом, тврдећи да су инциденти "опомена бивше власти и њихових криминалних кракова".

"Ја сам свештеник који је био јасно експониран и јасно је да је на д‌јелу политичка позадина. Ово је опомена јер се не бавим ни бизнисом ни криминалом", изјавио је раније отац Мијајло.

Дипломатски спор и забрана уласка у Хрватску

Овај инцидент долази у тренутку када је Хрватска прогласила тиватског пароха непожељном особом. Бацковићу је забрањен улазак у ту земљу, што је он сазнао путем медија.

Разлог за ову одлуку наводно су његови говори у којима је тражио уклањање спомен-плоче у бившем логору Морињ, уз инсистирање да се под‌једнако говори о логору Лора.

Гостујући на ТВ РТ Балкан, Бацковић је нагласио да му се "црта мета на челу" још од 2019. године и почетка одбране светиња. Критиковао је црногорску Владу и Министарство вањских послова јер нису стали у заштиту држављана којима је забрањен улазак у сусједну земљу због изношења ставова, док локална полиција у Тивту сада покушава идентификовати починиоце синоћњег паљења возила.

Коментари (1)
